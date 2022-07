Plusieurs fonctionnaires décorés en Corse lors de la journée de célébration de la police

A Bastia comme à Ajaccio les cérémonies se sont clôturées par le dépôt de gerbes, et la Marseille.

Depuis l’année dernière, la Journée de la police nationale figure au calendrier des cérémonies se déroulant au sein de tous les commissariats de France. Ce vendredi 8 juillet, les effectifs de la Direction départementale de la sécurité publique de Haute-Corse étaient réunis dans la cour de l’hôtel de police de Bastia pour prendre part à l’hommage aux policiers blessés et décédés en mission, et commémorer leur engagement et les valeurs qui les rassemblent. Aussi en présence des autorités civiles et militaires la même cérémonie s'est tenue à la caserne d'Aspretto à Ajaccio où le préfet de Corse a lu le message adressé aux policiers par le ministre de l’Intérieur. À cette occasion, Amaury de Saint Quentin a décoré de la médaille d’honneur pour acte de courage et de dévouement plusieurs agents.Au total 17 policiers ont ainsi été décorés pour leur action personnelle à Ajaccio. Un agent a été médaillé pour acte de courage et de dévouement MACD, 5 ont été médaillés de la sécurité intérieure MSI, 11 médaillés d’honneur de la police nationale dont une remise de médaille à la veuve du Major Mallinjoud de la DDSP de la Corse du Sud, décédé de maladie en 2021.A Bastia le secrétaire général de la préfecture, Yves Dareau, a décoré de la médaille d’honneur "échelon or" 2 fonctionnaires pour 35 ans de service et 8 fonctionnaires "échelon argent" pour 20 ans de service.Le préfet de Corse, Amaury de Saint-Quentin et le secrétaire général de la préfecture, Yves Dareau, ont ensuite fait lecture du message du ministère de l’intérieur qui rappelait l’importance et l’engagement des policiers "Être policier, c’est en effet être au service de tous les Français… Être policier, c’est faire face à toutes les sollicitations, affronter une délinquance et des formes de criminalité en mouvement, qui migrent vers plus de violence, mais aussi de plus en plus dans le cyberespace… Cette mission est indissociable du bon fonctionnement de la société et c’est la raison d’être de la journée de la police nationale. Les Français savent ce qu’ils doivent aux femmes et aux hommes de la police nationale ".