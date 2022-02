Plusieurs départs de feu ce 6 février en Haute-Corse

A Montegrosso un feu de maquis s'est déclaré à vers midi. L'incendie, stoppé par les sapeurs-pompiers de Calvi, a brulé 4000 m2 de végétation.



Un peu plus tard dans la journée, vers 12h50 à Crosciano, hameau de la commune de Sisco, un gros écobuage qui a débordé a fait partir en fumée près de 5000 m2 de broussailles avant que les pompiers puissent l'éteindre .



Toujours sur la commune de Montegrosso, pas loin de l'auberge le Maquis, un deuxième départ de feu s'est déclaré ce dimanche à 15h40. L'incendie est toujours en cours. Sur place les sapeurs-pompiers de Calvi. Plus d'infos à venir



Le dernier incendie, qui est en cours depuis 15h50 s'est déclaré dans le maquis à Lumio, lieu dit Salduccio, Sur place les pompiers de Calvi en maitrisent l'évolution. Plus d'infos à venir