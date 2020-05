Plusieurs centaines de jeunes corses recevront l'aide de 200€

Alors qu'il présentait la stratégie nationale de déconfinement aux sénateurs, le Premier ministre a annoncé une aide spécifique de 200€ destinée "aux étudiants ayant perdu leur travail ou leurs stages, et aux étudiants ultramarins isolés qui n'ont pas pu rentrer chez eux. Elle sera versée mi-juin, aux jeunes de moins de 25 ans, précaires ou modestes qui touchent des APL."



Cette action fait suite à une réelle détresse des jeunes comme l'a affirmé lundi Edouard Philippe : "En raison du confinement, les restaurants universitaires ont fermé, beaucoup de jeunes ont perdu les emplois dont ils ont besoin pour se nourrir et payer leurs loyers. Certains jeunes se sont retrouvés dans une situation que je sais dramatique."



Les Caf de Corse verseront directement ces aides aux jeunes non-étudiants concernés. Pour les insulaires qui relèvent de l'enseignement supérieur, il faudra se rapprocher du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) basé à Corte.



Le Crous de Corte en soutien aux étudiants



Sur la cité cortenaise, une centaine de jeunes exerçant un job étudiant à l’Université de Corse, au sein du Crous ou dans le privé seront concernés par cette aide. L'administration effectue, d'ores et déjà, un recensement des personnes qui la recevront. Les étudiants, qui devaient effectuer un stage rémunéré sont, aussi, inclus dans cette action. Après un décompte ils devraient être plus de la centaine à recevoir les 200€.



Marc-Paul Luciani, directeur du Crous de Corse, salue la déclaration du Premier ministre qui vient en complément d'un dispositif financier déjà mis en place et "bien rodé". Il explique : "Dès le mois de mars nous sommes allés aux devants pour soutenir psychologiquement, financièrement près de 230 étudiants. Nous fournissons à ceux dans le besoin une soixantaine de colis par semaine et un bon d’achat Casino de 50€."



Le Crous a en effet débloqué un budget de 20 000€ et a attribué plus de 100 aides d'urgences délivrées par les assistantes sociales pour un montant total de 45 000€.