Plus de 71 000 € récoltés pour le Téléthon : Bonifacio dit « merci »

Durant les deux jours du Téléthon, Bonifacio est passée plusieurs fois sur France Télévision . De nombreux défis avaient été préparés pour l’occasion, comme la descente en rappel du Bastion ou bien un cours de cuisine durant lequel Eric Fraticelli s’installa aux fourneaux de bon coeur, pour le meilleur, mais surtout pour le rire.Quatre mois plus tard, c’est l’heure de faire les comptes et ils sont excellents : Bonifacio aura récolté en 2024 plus de 71 000 euros de dons. C’est deux fois plus qu’en 2023 (33 300 euros). Et ce samedi 1er mars, le chèque a été remis à Patricia Olié, administratrice de l’AFM-Téléthon, en présence du président de l’association Téléthon Bonifacio Jonathan Catoire, des membres de la délégation Téléthon Corse du Sud Jean-Francois Hue et Julia Hue-Pasqualaggi, et du maire de Bonifacio Jean-Charles Orsucci. Enchantée de voir un tel élan de générosité à Bonifacio, Patricia Olié a estimé que celui-ci n’était pas directement corrélé à la diffusion de l’évènement à la télé , mais plutôt à l’énergie déployée par les organisateurs. Il y a un peu des deux, sans doute. « Oui, la télé a donné un coup de pouce, mais les nouvelles manifestations que nous avions proposées, comme le barbecue, le food truck ou bien la kermesse sur le port ont pu attirer du monde, souligne Jonathan Catoire. Et la possibilité d’avoir eu Eric Fraticelli comme invité d’honneur a fait que beaucoup de gens sont venus le voir. »En tant que responsable du pôle administratif et financier de l’AFM-Téléthon de la Corse du Sud, Jean-François Hue tient les cordons de la bourse. Et à l’heure des comptes, il ne pouvait que se réjouir : au total dans le département, c’est une somme de 116 404 € qui va pouvoir être transmise au niveau national, au profit de la recherche contre les maladies génétiques. « Ca dépasse nos attentes, confie Jean-François Hue. On avait quelques inquiétudes, car avec la venue du Pape en Corse, il y avait eu un appel au financement, mais ça n’a pas du tout eu d’impact sur le Téléthon. » Jean-François Hue n’avait pas constaté une telle mobilisation en Corse du Sud depuis 2019, quand 72 000 euros avaient été récoltés. « En 2020, on était tombé à 20 000 euros à cause du Covid, puis on a remonté la pente chaque année. »Selon lui, « Bonifacio a été le phare du Téléthon, mais partout ailleurs en Corse du Sud, le nombre de manifestations s’est accru. Il y a des villages qui ne faisaient rien et là, qui ont proposé quelque chose. Ca a créé un appel d’air. » Le bénévole pense que cette édition 2024 pleinement réussie permettra à la prochaine de partir sur des bases solides : « Les personnes qui se sont investies et ont organisé des manifestations seront prêtes à repartir la prochaine fois. Je pense aux pompiers par exemple, qui se sont énormément impliqués, et avec lesquels une synergie s’est créée. »A Bonifacio, ils ne sont que huit bénévoles à prendre une part active à l’organisation locale du Téléthon. Suffisant pour le moment, mais le président Jonathan Catoire s’inquiète du renouvellement : « Le bénévolat se fait de plus en plus rare et parmi nos bénévoles actifs, il manque un peu de jeunesse. Alors si d’autres veulent nous rejoindre, on est preneurs. Ce serait vraiment dommage qu’on n’arrive plus à assumer l’organisation du Téléthon à Bonifacio. »