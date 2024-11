Bonifacio remporte sa première victoire pour le Téléthon : celle de la bonne humeur et de la participation

Un Pido qu’on a retrouvé quelques minutes plus tard en train d’animer la course des garçons de café : « Qui est-ce qui ne veut pas qu’on triche, là ? On fait ce qu’on veut, on est chez nous ! » a-t-il lancé, goguenard, acclamé par les centaines de spectateurs présents. L’ambiance était en train de monter joyeusement d’un cran, dans ce défi que les garçons de café bonifaciens s’apprêtaient à lancer à leurs homologues de Quimper, par caméras interposées. Et puis le drame est arrivé. Peu après 22 heures, l’un des deux seaux à champagne du défi s’est brisé. En Corse, on ne balance pas, on ne dira donc pas que c’est Pido qui a malencontreusement cassé le seau. Il restait cinq minutes avant la prise d’antenne et la présentatrice est devenue blême. Fort heureusement, ce ne sont pas les cafés qui manquent sur la Marine de Bonifacio. L’organisation a pu récupérer un seau in extremis et le défi a pu avoir lieu sans que les téléspectateurs ne se doutent de rien. « Sinon on était cuits ! » en rigole le maire Jean-Charles Orsucci.