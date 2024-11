"Pluie inondations et orages" : la Haute-Corse en vigilance jaune "mais elle pourrait être revue à la hausse"

En cours de journée de samedi et dans la nuit de samedi à dimanche, sur la côte et la. plaine orientale ainsi que sur le Cap Corse, des orages, peu mobiles, éclatent. Ils s’accompagnent d'intensités de pluie de 30 à 50 mm par heure. Et sous les cellules orageuses durables, les cumuls peuvent atteindre 80 à 100 mm.

"La vigilance pourrait être revue à la hausse en cas de plus forts cumuls prévus" indique vendredi après-midi la préfecture de Haute-Corse.