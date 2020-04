Plan de déconfinement : L’inquiétude des élus corses qui dénoncent le flou des réponses

Pour le conseiller exécutif et président de l’ADEC : « Ce plan soulève trois interrogations fortes. Sur le plan sanitaire, le gouvernement veut rassurer, mais clairement n’est pas à la hauteur de l’enjeu. Cette crise est vécue sous l’angle compassionnel avec la volonté de parer au plus pressé et de répondre aux attentes immédiates, mais on ne voit pas bien, notamment sur les questions de l’achat de masques et du dépistage qui ont été abordées dans des termes trop imprécis, des tests et plus globalement des réponses de fond, quelle est la volonté politique de ce gouvernement. Les masques devraient être dans un espace non-marchand, c’est-à-dire distribués gratuitement à tous les publics et en tous points des territoires.

Sur le plan de l’adaptabilité de la stratégie et de la liberté laissées aux territoires, la Corse a émis le souhait, au travers de la majorité territoriale et du Conseil exécutif, de co-construire son plan de déconfinement. L’Etat a dit à plusieurs reprises qu’il souhaitait que les territoires à la maille la plus fine jusqu’aux communes s’emparent de ses orientations et qu’ensemble, nous prenions des mesures adaptées aux réalités locales. De ce point de vue-là aussi, l’imprécision domine. Nous sommes encore dans l’attente de mesures claires concernant la démocratie locale et la respiration laissée aux communes et aux intercos, et donc aux régions, pour co-décider de la stratégie de déconfinement.

Enfin, en ma qualité de président de l’ADEC, je suis resté sur ma faim – et c’est un euphémisme ! – concernant l’économie et le tourisme. Aujourd’hui, on entend dire que « le pays est au bord de l’écroulement », mais on attend des mesures opérationnelles dans un équilibre intelligent entre maintien de la santé publique et reprise de l’activité économique. Les normes dans les secteurs d’activités ne sont pas clarifiées. Les normes dans les transports sont suggérées, mais non précisées comme on l’attendait. En matière de fréquentation touristique, de transports interrégionaux, d’ouverture des îles, on pensait que le Premier ministre aurait un mot particulier pour la Corse et les départements et régions d’Outre-Mer, il n’en a rien été ! On n’a pas de visibilité.

Je comprends la difficulté et le caractère complexe et périlleux de l’exercice, mais sur ces trois plans, nous attendons encore des mesures fortes. A ce stade, ce qui est proposé par le Premier Ministre est imprécis et insuffisant ».