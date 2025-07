Plage du Ruppione : La saison des pontes a démarré pour les tortues marines

Une tortue caouanne a pondu dans la nuit du 28 au 29 juin sur la plage du Ruppione, dans le golfe d’Ajaccio. Le nid, rapidement repéré, a aussitôt été pris en charge par les équipes de l’association CARI et du Réseau Tortues Marines de Méditerranée Française, qui ont mis en place un dispositif de protection pour sécuriser les œufs.



Cette ponte marque le début de la saison de reproduction des tortues marines en Corse. Elle survient quelques jours après une première ponte recensée cette année sur le littoral varois, de l’autre côté de la Méditerranée.



Si ces événements restent exceptionnels, leur fréquence tend à augmenter. En 2023, cinq nids avaient été identifiés sur l’île, principalement dans le golfe d’Ajaccio et le Cap Corse. L’année précédente, une ponte avait été confirmée sur la côte orientale, tandis qu’une tentative dans le secteur ajaccien n’avait pas abouti.



Des espèces protégées et vulnérables

Chaque été, les tortues marines reviennent sur les plages de Méditerranée pour pondre leurs œufs. En Corse, la présence de nids est relativement récente, probablement favorisée par le réchauffement climatique et les évolutions des courants marins. La tortue caouanne, espèce protégée au niveau international, reste extrêmement vulnérable à cette période. C’est pourquoi les associations appellent à la vigilance. En cas d’observation de tortue ou de traces dans le sable, il est impératif de ne pas s’approcher, de ne rien toucher, de ne pas utiliser de lumière ni de flash, et de prévenir immédiatement les structures compétentes, comme le CARI ou le CROSS Med.