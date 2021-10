Plage de Lozari : une journée pour découvrir et tester des sports avec Fit & Plus

Au cours de cette journée, il sera possible d'assister à des cours de Pilates, Yoga, Qi-Gong, Longe-Côte, Fitness et même Marche Nordique. Des jeux pour enfants y seront également proposés, puis À 17 heures, le tirage de la tombola dont les tickets seront vendus sur place. "Les animations seront dispensées à la demande et dureront environ 20 minutes et seront entièrement gratuites. Nous organiserons également une chorégraphie sur le tube" Jerusalema " et un ramassage de mégots et déchets sur la plage" précise Orlane Rylow, secrétaire de l'association, "nous souhaitons aussi sensibiliser les participants au respect de l'environnement. Lorsque l'on pratique un sport en extérieur, comme la marche nordique que nous proposons dans nos cours, il est essentiel de bien rester sur les sentiers balisés afin de protéger la faune et la flore qui nous entourent ".



Il y aura également sur site, le minibus de la Fédération Française Sports Pour Tous, garé près de la Casa di Losari qui effectuera les tests " forme" afin d'orienter éventuellement les personnes vers les activités qui seront le plus bénéfiques à leur état de santé,

une estrade, également proche de la Casa et une buvette afin de se rafraîchir, sans alcool.

La mairie mettra à disposition les toilettes de la Casa au public.

