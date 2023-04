Plafonnement de l'intérim médical : Face à la loi Rist, le centre hospitalier de Bastia tient bon

Sur les plannings d'avril de l'hôpital de Bastia, il reste peu des trous à combler. Depuis l'application de la loi Rist, le 3 avril, qui fixe la rémunération des intérimaires à 1 390 euros bruts pour 24 heures de travail, soit parfois deux fois moins que les tarifs anciennement pratiqués, certains médecins refusent de continuer à travailler et le travail des équipes soignantes est à réorganiser. "C'est vrai que l'exercice a été très difficile, mais la forte mobilisation médicale a permis de trouver des solutions. Les plannings sont bouclés pour ce mois-ci. Il manque juste une garde pour le week-end de Pâques au service de réanimation" explique le directeur de l'hôpital de Bastia, Christophe Arnould.

Ce qui veut dire que malgré le manque de praticiens nomades sur lequel le service s'appuie, l'établissement assurera la continuité des soins d'urgence. "Ce n’est pas simple, mais malgré tout, on arrive à contrôler notre fonctionnement. On a mis en place une organisation totalement sécurisée, qui a été concertée avec l'ensemble du corps médical en interne, mais également avec les partenaires externes, les collègues de l'hôpital d' Ajaccio et du continent. Donc, il n'y a aucune remise en question des filières de prise en charge médicale d'urgence sur l'hôpital de Bastia."



Certes, ce tour de vis comptable voulu par le gouvernement pour mettre fin aux enchères sur le marché de l’intérim, suscite un flottement dans le fonctionnement des établissements de santé qui font massivement recours aux praticiens extérieurs pour compenser le manque de médecins titulaires. À Falconaja, la difficulté de recruter des intérimaires a déjà conduit à "fermer une ligne l'anesthésiste". Concrètement, depuis quelques jours il y a des lits en moins dans l'unité de soins continus. Mais le directeur de l'hôpital se veut rassurant "Je tiens à souligner qu'il y a deux autres anesthésistes réanimateurs présents h24 dans l'établissement, et qu'on a porté à douze le nombre des lits en réanimation, ce qui permet de pallier de façon au moins partielle, au déficit de lits sur l'unité de soins continue donc il n'y a pas de conséquence directe sur l'organisation et la prise en charge des urgences vitales."