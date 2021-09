Pioggiola : la ministre de la Culture Roselyne Bachelot remet un label d'Etat à l'Aria

« Avant d’arriver dans cette vallée verdoyante il faut traverser des paysages désertiques » dépeint Robin Renucci. Ce qui est une oasis au cœur de la Balagne de l’intérieur est frappé, dans les années 1990, par une forte désertification. Sa position géographique, excentrée des centres urbains, n’attire plus et la vallée se meurt, littéralement. « Il ne restait plus que 4 enfants à l’école d’Olmi-Cappella. Elle était menacée. Perdre l’école c’était perdre des familles, de la vie et les services qui font vivre les villages » se souvient Robin Renucci. La décision est alors prise de faire quelque chose. Du moins de tenter de « transformer les handicaps de la microrégion en atouts grâce à l’art ».



Les premières rencontres internationales du théâtre en Corse voient le jour. Dès la première édition, la sauce prend, aidée par tous les acteurs locaux. « Dès l’été 1998 nous avons eu une centaine de participants qui ont dormi dans le vieux bâtiment Battaglini qui était un collège jusque dans les années 1960 » raconte le président et fondateur de l’Aria. Une situation pas des plus enviables tellement le bâtiment est vétuste et menaçant. Peu importe, la passion de l’art prime. Le festival, qui est en réalité la restitution du travail de 4 semaines de résidences artistiques sous l’œil du Monte Padru est la vitrine de l’Aria mais l’ambition est plus grande : pérenniser un espace de création, de transmission, de formation et d’éducation populaire. Un espace fonctionnel tout au long de l’année faisant office de « locomotive pour le développement culturel, social, économique et politique de la microrégion » comme l’imaginait Robin Renucci. Pari réussi depuis plusieurs années, couronné par ce label d’Etat. Chose impossible « sans le soutien des gens des villages qui se sont investis dès le début » se souvient Robin Renucci.