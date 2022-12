Pigna : Josephine Martelli, laisse son fauteuil de maire

À 84 printemps, Josephine Martelli, figure emblématique balanine et maire de la commune de Pigna depuis 2008, a décidé de quitter ses fonctions au 1er janvier 2023. C’est à l’occasion de la conférence des maires de Balagne organisée ce mardi 13 décembre que Josée Martelli a annoncé la nouvelle. "Chers collègues et amis, je suis heureuse de m'adresser à vous et je remercie le p résident Pierre Poli de me donner la parole. Quelques mots pour vous dire qu'à partir du 1er janvier je serai une ancienne collègue. En effet, en 2020 j'avais constitué une liste en précisant au conseil municipal et à la population. Je ne serai donc plus votre collègue, mais vous resterez mes amis. J’ai été très heureuse d’être à vos côtés pendant ce parcours, vous avez été formidables. Les anciens que vous m’aviez bien accueillie en tant que nouvelle… j’ en profite également pour vous présenter mes vœux de fin d’année, à vous et à vos proches, en tant que maire ", avant d ’ annonce r , "J’ai fait cette moitié de mandat pour accompagner mon successeur. Nous avons ainsi travaillé en binôme avec Jérôme Casalonga le 1er adjoint. Aujourd’hui, je considère qu’ il est prêt".





C’est en 2000 que Josephine Martelli intègre la liste des élus de Pigna en tant que 1re adjointe. Elle en prendra la tête en 2008. Elle sera également élue présidente de l’association des maires de Balagne en 2011 puis en 2014. Présente lors de la création du Pays de Balagne associatif en 2003, ainsi pour la création des 3 communautés de communes de Balagne, où elle occupera le poste de vice-présidente pour celle de Lisula et sera également déléguée au tourisme. "Je me dis que c’est parfois une contrainte d’être élue. Qu’il faut beaucoup d’énergie, pour mener certains combats, des combats nobles, des combats pour la bonne cause . Mais de l’énergie en ai-je toujours autant? Certains me disent que oui. Mais le moment est venu pour moi de prendre un peu de distance. Non pas que je veuille totalement déserter la vie communale ou m’en désintéresser, n on c’es t par souhait de plus de disponibilité à offrir à ma famille à mes petits-enfants et arrière-petits-enfants , à mes proches, mais également et tout simplement à moi-même ". La peinture, la musique, le piano, mais surtout les voyages. "Il est temps pour moi de me consacrer à ma famille. J’ai 8 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants répartis sur le territoire national, dont 1 à l'ambassade de France à Tokyo. Je vais donc voyager".



Une démission qui sera officialisée au 1er janvier de la nouvelle année et suivie par l’élection du nouveau maire qui aura lieu le 15 janvier. Mais elle restera cependant conseillère municipale de Pigna. "En attendant l’élection du nouveau maire par le conseil municipal, c’est Jérôme Casalonga , le 1er adjoint qui occupera le rôle de maire par intérim . J’ai une grande confiance en l’équipe municipale, je peux donc m’en aller en toute tranquillité. Je vous souhaite une bonne voie à tous, merci, vous restez les amis. "



A u nom d e l’assemblée, Pierre Poli , président du Pays de Balagne s’est adressé à Josée Martelli . "Aujourd’hui, je voulais te remercier en tant que président du Pays de Balagne pour ton implication tout au long de tes mandats d’élus, en tant que maire , dans les différents conseils communautaires, e n tant que présidente de maires de Balagn e . Tu ne nous quittes pas totalement, car tu restes conseillère, ainsi on aura le plaisir de t’entendre à nouveau , de converser avec toi, et on te verras sur ta commune".