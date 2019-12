Pietra brassin d'hiver, médaille d'or au Brussels Beeer Challenge 2019 !

1 650 bières de 40 nationalités différentes, s’étaient inscrites à la huitième édition de ce prestigieux concours dont 158 pour la France. Pietra Brassin d’hiver fait partie des 16 bières françaises distinguées et c’est l’unique bière française récompensée par une Médaille d’Or.Le commentaire accompagnant cette médaille est on ne peut plus éloquent.« Well balanced, very drinkable, well executed beer, no fault, great job! Absolutely fits in the style, A great exemple of the catégory »« Bien équilibrée, très savoureuse. Une bière bien élaborée, pas de défaut, du beau travail ! Exactement dans le style. Un super exemple de cette catégorie »



Ce Brassin d’Hiver est brassé dans la tradition Brasserie Pietra avec des malts spéciaux, de la farine de châtaigne et de l’orge corse. En effet, à l’initiative de la Brasserie Pietra, 9 variétés d’orge brassicole ont été plantées au printemps dernier à Migliacciaru et récoltées au mois de juillet.

Cette récolte fait depuis l’objet de tests de maltage afin de déterminer la ou les variétés les plus prometteuses; mais une partie de cette orge a été réservée afin d’être intégrée à la recette de ce Brassin d’Hiver.







Dense et généreux, le Brassin d’Hiver est une bière puissante et riche en goût. Enrichi par l’écorce d’orange douce et la cannelle de Madagascar, ce brassin développe au nez et en bouche des arômes de malts et d’agrumes d’hiver, adoucis par des notes de miel, pain d’épices, bonbon.







Avec ses arômes gourmands et ses 7% d’alcool, Pietra Brassin d’Hiver se déguste bien fraîche pour en découvrir toute la complexité.



Pietra Brassin d’Hiver est disponible : Dans les cafés, hôtels et restaurants insulaires en bouteille 75cl et à la pression

En GMS, en bouteille 75cl et dans son coffret de fête exclusif pour la Corse

---

Brasserie Pietra - Route de la Marana - 20600 Furiani - téléphone : 04 95 30 14 70 -

contact@brasseriepietra.corsica