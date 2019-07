Pierre Savelli, Jean-Charles Orsucci et Laurent Marcangeli dans le top 100 de maires les plus influents sur Twitter

Rédigé par La rédaction le Mercredi 24 Juillet 2019 à 07:34

Le compte Twitter Baromètre Villes a publié le top 100 des maires de France les plus influents sur le réseau social Twitter. Pour la deuxième semaine consécutive les maires de Bastia, Bonifacio et Ajaccio tiennent respectivement la 43ème, la 45ème et la 47ème place de ce classement.

