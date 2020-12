Pierre Pieri : "en Haute-Corse, il faut permettre au SIS d'anticiper les problèmes climatiques"

Pour le colonel Pierre Pieri, "la boucle est bouclée". A 57 ans, l'homme originaire de Ghisonaccia a pris les rênes du SIS 2B il y a trois semaines. "Une véritable joie" pour le colonel qui a fait à 19 ans ses premiers pas en tant que sapeur pompier volontaire dans son village et qui a continué sa carrière sur le continent. Passé par le Val d'Oise (plus de 100. 000 interventions annuelles) puis par la Saône-et-Loire où il occupera le poste de directeur adjoint du SIS 71 (35.000 interventions annuelles), le colonel n'a pas hésité une seule seconde à postuler chez lui en Haute-Corse pour rejoindre sa famille et son île. Il succède ainsi à Jean-Jacques Peraldi, directeur par intérim du SIS 2B, depuis le départ du colonel Charles Baldassari.



Prévoir les catastrophes naturelles



Contrairement aux régions par lesquels Pierre Pieri a pu passer, la Corse connaît une recrudescence d'interventions liées aux phénomènes climatiques. De ce fait, le nouveau directeur entend tout miser sur l'anticipation. "A présent, les feux de forêt se déclarent l'hiver lors d'importantes tempêtes de vent. Il faut que nous nous adaptions, afin que tout soit prêt de notre côté pour prévoir les incendies et tenir le bon cap", explique-t-il.

Pour cela, il a depuis son arrivée, convoqué et rendu visite tour à tour aux chefs de groupements et aux cadres avec lesquels il va travailler. "Mon but est d'arriver à une véritable prise en compte des besoins. Je ne veux pas mettre des rustines", poursuit-il.



Des plans à revoir



Un des grands chantiers qui occupera ses 5 ans à la tête du SIS 2B, qui comptabilise un peu plus de 18.000 interventions en 2019, sera le Schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR), qui n'a pas été revu depuis 2006. "Normalement, ces schémas opérationnels doivent être révisés tous les 5 ans. Il y a donc beaucoup de retard", indique-t-il. Un nouveau plan d'équipement des véhicules fera aussi l'objet d'une attention particulière. Pour cela, Pierre Pieri pourra compter sur un budget "qui paraît adapté aux ambitions".



En terme d'infrastructures, le SIS 2B a lancé la réfection de la caserne de La Porta ainsi que la construction d'une nouvelle caserne à Galeria. Dans le cadre du Plan Particulier d'Intervention (PPI), d'autres dossiers seront étudiés dont celui de Bastia.



Du personnel motivé



Le colonel Pieri sera à la tête de 20 centres de secours comptabilisant sur tout le département 1 370 agents. Parmi eux, 1 308 pompiers dont la grande majorité (1050), sont des volontaires. "Des effectifs adaptés aux besoins", que le colonel entend pérenniser. "Nos volontaires sont motivés et fidèles. Ils restent plus de 10 ans en poste quand sur le continent on observe une dynamique moins constante, avec des roulements tous les 5 à 7 ans. Il ne faut pas que ça change".