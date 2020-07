Pierre-Louis Loubet mène le bal dans le Rally Stars Roma Capitale

GAP le Samedi 25 Juillet 2020 à 18:58

Alors que le championnat Italien et d'Europe des rallyes vit à l'heure de l'épreuve de la capitale transalpine, deux Hyundai i20 Coupe World Rally Cars participent à la course de doublure des Rally Stars, aux mains du Porto-Vecchiais Pierre-Louis Loubet et de l'Espagnol Dani Sordo. Mise en place par Max Rendina et son équipe de Motorsport Italia, organisateurs du Rally di Roma Capitale, la course des Rally Stars emprunte les mêmes spéciales entièrement asphaltées qui sont préparées pour défier certains des meilleurs pilotes européens lors du Rally di Roma Capitale. Celui-ci a débuté vendredi et s'achèvera demain dimanche 26 juillet et constitue la première manche des saisons ERC et CIR (championnat italien des rallyes). A l'issue des cinq premières spéciales, c'est Pilouis Loubet qui mène le bal dans le Rally Stars après l'ES 5 (Roccasecca- Colle San Magno) avec 9''2 d'avance sur son concurrent ibérique. Une première sortie officielle déjà prometteuse pour le duo Pilouis Loubet - Vincent Landais, qui renoue avec la compétition, même si celle-ci a plus l'allure d'un galop d'entraînement officiel. Dans tous les cas les premières sensations sont bonne pour le pilote de la Cité du Sel.

