Pierre Alessandri : la conférence des présidents, unanime, décide de la tenue d'une session spéciale de l'assemblée de Corse

La Conférence des Présidents réunit la présidente de l’Assemblée de Corse, le président du Conseil exécutif de Corse et les présidents des différents groupes de l’Assemblée de Corse, Fà Populu Inseme, un Soffiu Novu, Avanzemu-PNC et Core in Fronte.



Elle s’est réunie hier, lundi 12 octobre, à Corti pour faire le point sur la situation créée par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 7 octobre 2021 ayant infirmé le jugement qui avait accordé à Pierre Alessandri un aménagement de peine après 22 années de détention. Les juges d’appel, dans leur décision précitée, ont rappelé expressément que la décision sur le rapprochement relevait exclusivement de la décision de l’administration pénitentiaire.





En l’état de l’ensemble de ces éléments, la Conférence des Présidents a décidé à l’unanimité de la tenue d’une session extraordinaire de l’Assemblée de Corse, le vendredi 22 octobre 2021 à 14 heures, avec pour seul point à l’ordre du jour une résolution solennelle portée conjointement par le Conseil exécutif de Corse et l’Assemblée de Corse