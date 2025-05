Photovoltaïque : en Corse, un potentiel freiné par les obstacles administratifs

Aujourd’hui, le SER tire la sonnette d’alarme. Face à la situation, il demande à l’État d’agir vite. “On demande une réunion à haut niveau avec les représentants de l’État pour trouver des solutions et pour pouvoir avancer”, explique Paul Antoniotti. “On ne peut pas continuer dans la situation actuelle. Par exemple, pour développer un projet solaire, on nous demande parfois de débroussailler, pour des raisons de sécurité, mais on nous demande en même temps de ne pas débroussailler pour protéger les espèces vivantes, donc on se retrouve coincés et on ne sait plus quoi faire.”





Deux priorités sont aujourd’hui identifiées, à commencer par la nécessité de reconnaître les projets solaires comme des projets d’intérêt collectif. “On doit nous aider à les implanter et à les développer, sans avoir des freins qui nous bloquent.” La seconde urgence concerne le développement du réseau électrique, aujourd’hui trop limité pour absorber de nouvelles capacités de production solaire.



À cela s’ajoute un enjeu de compétitivité européenne, et une nécessité de “simplifier les procédures”. “Aujourd'hui, pour développer un parc solaire en France, il faut entre quatre et cinq ans en moyenne. Chez nos collègues européens, il faut deux à trois ans. On prend énormément de retard.” Au-delà des enjeux écologiques, le retard a aussi un coût économique réel. “Plus on retarde ce processus et plus on pollue, en utilisant d’autres sources d’énergie.” Pour le SER, le blocage du développement de l’énergie solaire est aussi un manque à gagner pour l’économie locale. “Chaque projet non réalisé, ce sont des millions d’euros qui n’entrent pas dans l’économie insulaire, et des emplois en CDI dans les entreprises corses qui ne voient pas le jour.”