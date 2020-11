Philippe Medori réélu président de la ligue corse de Tennis

En raison du contexte sanitaire actuel cette assemblée générale de la Ligue Corse de tennis s’est tenue exceptionnellement en visioconférence

28 clubs, sur les 31 qui composent qui composent ligue, étaient représentés, ce qui représentait 112 voix sur un total de 118 soit 95 % de participation.

Le secrétaire général, Anthony Zaru, après avoir rendu hommage aux personnes qui nous ont quittés cette année a présenté le rapport moral de l’année 2020.

Un point fut également dressé sur les compétitions fortement impactées par la COVID avec notamment l'organisation tronquée des 34èmes Championnats de Corse (catégories jeunes uniquement).

La ligue Corse espère toutefois pouvoir organiser les 35èmes Championnats de Corse à Calvi en mai prochain si la situation sanitaire s'améliore.



Après que Régis Tafanelli, CTR de la ligue ait présenté son rapport sportif, Antoine Fanchi, trésorier général, détaillait les rapports financiers de l’année écoulée et les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement 2021 qui ont été adoptés à l’unanimité et certifiés par le commissaire aux comptes.



L’assemblée générale s’est ensuite poursuivie par l’élection du comité de direction et de son président. Une seule liste" Campemu Tennis » portée par Philippe Medori a été élue à 100%



La réunion a également permis d’honorer des dirigeants bénévoles qui s’impliquent dans le quotidien des clubs mais aussi de la Ligue:

Médailles de Bronze

- Marie-Ange Pergola : TC Aléria

- Bernard Poirier : Président TC Pianottoli-Caldarello

- Vincent Castola : Président Mezzavia TC



Médaille de Vermeil

- Françoise Ciavaldini : Présidente du TC Calvi et élue au comité directeur



Les dirigeants de clubs ne se sont pas trompés en plébiscitant un projet innovant qui fera de leur quotidien la base de la politique fédérale. Ainsi, la FFT entrera dans une nouvelle ère avec un lien constant et dynamique sur tous les territoires.



Le projet Agir & Gagner 2024

Les Clubs : l’ADN de notre sport

Le Haut niveau : l’éducation pour accompagner nos futurs champions

Roland Garros : plus que jamais au Top mondial

La Fédération : au service de tous acteurs du tennis et de la société

Réélu dans un fauteuil, Philippe Medori s'exprimait à l'issue de cette victoire qui est celle de toute une équipe au service du Tennis:

« La participation de 95% des clubs à notre assemblée générale et l’obtention de 100 % des suffrages au comité de direction et à la délégation valident le travail accompli par la Ligue depuis 4 ans. Nous continuerons à construire avec notre fédération une ligue résolument au service des clubs, des bénévoles et des projets. Equipe, proximité, Identité, Créativité et Citoyenneté guideront nos actions.

Nous soutiendrons le Projet Agir&Gagner 2024 qui est le seul à répondre à l’avenir du tennis. Ecoutons, Agissons, Innovons, Jouons et Vivons tennis -

Oghje e piu che mai….Campemu tennis »