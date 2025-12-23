A màghjina - Focu di stelle nant’à a torra di Losse
À l’aube, la tour de Losse veille encore sur le Cap Corse. Ancrée dans la roche, elle fait face au ciel en mouvement où les étoiles, saisies par le temps de pose, tracent leurs sillons lumineux. Un instant suspendu entre nuit et jour, où la pierre immobile dialogue avec le passage discret du cosmos.
Si, comme Hyacinthe Sambroni il y a quelques semaines, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.