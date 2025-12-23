CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Grève des bus à Ajaccio : après la signature d’un protocole d’accord le trafic a repris ce mardi, les syndicats divisés 23/12/2025 L’associu Sulidarità et Patriotti dénoncent l’agression d’un prisonnier corse à la prison d’Orléans par les équipes d’intervention 23/12/2025 Personnalité corse de l'année 2025 : et si c'était Lucile Rossi ? 23/12/2025 ​Incivisme : les contre-allées de la Rocade, nouveaux raccourcis des automobilistes ajacciens 23/12/2025

A màghjina - Focu di stelle nant’à a torra di Losse


le Mercredi 24 Décembre 2025 à 17:47

À l’aube, la tour de Losse veille encore sur le Cap Corse. Ancrée dans la roche, elle fait face au ciel en mouvement où les étoiles, saisies par le temps de pose, tracent leurs sillons lumineux. Un instant suspendu entre nuit et jour, où la pierre immobile dialogue avec le passage discret du cosmos.
Si, comme Hyacinthe Sambroni il y a quelques semaines, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos