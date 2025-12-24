Noël : Quand nos compagnons à quatre pattes s'invitent au pied du sapin

Le décompte est lancé. Plus que quelques heures avant Noël. Dans cette ambiance de shopping en cette veille de fêtes, une clientèle particulière presse le pas dans les boutiques spécialisées et les animaleries. Son objectif ? Trouver le cadeau parfait pour son animal, chien, chat et même NAC (Nouveaux Animaux de Compagnie). Ce qui pouvait sembler anecdotique il y a quelques années est devenu un phénomène de société : le Noël des animaux n’est plus une option, c’est un « devoir » pour de nombreux propriétaires.
Plus qu'une récompense, un membre de la famille
« On le ressent de plus en plus au fil des années », confie Stéphanie de la boutique Impériale Dog au cœur de la rue Fesch à Ajaccio. « Il y a un bel engouement. C’est une envie de se faire plaisir en leur faisant plaisir. » L'animal n'est plus seulement un simple compagnon de route, il est perçu comme un membre de la famille à qui l'on doit témoigner sa gratitude pour l'affection apportée toute l'année. Et il y a également une vraie demande pour les chats, indique Stéphanie.
Depuis début décembre, sa boutique Impérial Dog dans la rue Fesch d'Ajaccio accueille les compagnons à quatre pattes et leurs maîtres dans un décor de fêtes avec toute une gamme de Noël : jouets, biscuits, coffrets friandises, petites tenues de Noël, bandanas et même une cuvée spéciale pour chiens et chat au jus de pomme...au milieu des autres accessoires.
Si le jouet reste en tête des ventes (avec une mention spéciale pour les griffoirs en forme de traîneau du Père Noël ou de sapin), la friandise de Noël séduit elle aussi, sous la forme de coffrets ou de biscuits personnalisés. On ne cherche plus seulement à occuper l'animal, on veut de la qualité. La friandise de Noël se doit d'être saine, le couchage plus confortable, et l'accessoire... élégant.
Pour Emiline, venue spécialement de Bastelicaccia, pas question de déroger à la règle. Sa fidèle Nepita, une Cavalier King Charles de 7 ans, occupe une place centrale dans la famille. Si les enfants ont grandi et que le temps passe, la tradition du 25 décembre, elle, reste immuable. "Cette année, nous voulions marquer le coup avec un cadeau durable et élégant", confie-t-elle en craquant pour un collier aux allures de bijou. Et parce qu'il n'y a pas de jaloux, une petite boule de Noël s'est aussi glissée dans son panier pour le chat de la maison.
"Un cadeau de plus en plus personnalisé"
La grande tendance de cette saison ? La personnalisation et le style. Oublié le simple os à mâcher jeté sous le sapin. "C'est vraiment un cadeau de plus en plus personnalisé", poursuit la commerçante. Le cadeau de Noël pour animaux devient un accessoire de mode à part entière. On accorde désormais le collier ou le bandana au pelage de l'animal, mais aussi à la tenue de son maître. "On prend vraiment en compte la personnalité de nos petits compagnons et la nôtre pour trouver le produit exact".
Le savoir-faire local s'invite également dans ces cadeaux, notamment avec des collaborations remarquées comme celle de Laurence Crochette et Cani d'Amore, pour des bandanas personnalisés ou encore des chaussettes de Noël à suspendre... D'autres produits made in Corsica comme les bandanas aux motifs de tête de maure s’exportent aux quatre coins du monde via le tourisme et les croisiéristes.
Une preuve de plus que la place de l'animal dans nos maisons a radicalement changé. Il ne s’agit plus simplement d'un animal de garde ou de compagnie, mais bien d'un membre de la famille que l'on souhaite gâter autant que les autres. En cette période de fêtes, cette tendance se confirme dans les rayons des animaleries. Que ce soit pour un chien, chat ou NAC, le passage en magasin ne se limite plus au simple nécessaire : "Ils ne viennent pas juste faire le réapprovisionnement des croquettes, ils viennent vraiment pour acheter le petit plus" explique le responsable du rayon animalerie de Gamm Vert Ajaccio. Ce "petit plus", ce sont des friandises, du bois à ronger, de nouveaux jouets ou encore une nouvelle maisonnette pour les lapins.
En cette période de fêtes parfois mouvementée, une chose est sûre : jusqu'à ce soir, 19h, les retardataires seront nombreux à chercher la petite attention qui fera remuer la queue ou ronronner de bonheur leur plus fidèle compagnon.
En décembre, chez Gamm Vert, les friandises et les jouets restent les stars incontestées du pied du sapin.
