CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Bon Natale à tutte è à tutti 24/12/2025 L’Ochju, cette prière qui ne se transmet que la nuit de Noël 24/12/2025 Personnalité corse l'année 2025 : et si c'était Catherine Riera ? 24/12/2025 Détenu corse à Orléans : les précisions de l'administration pénitentiaire 24/12/2025

Ajaccio : France Alzheimer a désormais un local grâce à une mutualisation avec APF France Handicap


Alba Marcelli le Mercredi 24 Décembre 2025 à 13:00

Il y a quelques jours, l'association France Alzheimer a inauguré son nouveau local avenue Noël Franchini en présence des membres de l'association, des acteurs locaux et de Miss Corse 15/17, ambassadrice junior de l'association. Grâce à la volonté de APF France handicap de mutualiser son local avec une association similaire, France Alzheimer a désormais une adresse fixe.



Ajaccio : France Alzheimer a désormais un local grâce à une mutualisation avec APF France Handicap
Le 12 décembre dernier, c'est avec joie et émotion que la présidente de France Alzheimer Corse, Marie-José Joly, a inauguré le nouveau local de l'association, en présence notamment des membres de l'association, de Julien Taffarelli directeur régional de APF France Handicap, de Christelle Combette, adjointe au maire d'Ajaccio et d'acteurs locaux. 

L'inauguration de ce local est un nouveau départ pour l'association. "C'est bien plus qu'une ouverture de portes, c'est l'affirmation de notre engagement collectif pour les malades et leurs familles", soulignait dans son discours Marié-José Joly. 

En effet, la création de ce nouvel espace a été rendue possible grâce à APF France handicap. L'association, qui occupe ce local de 160 m² depuis plus de 15 ans, a décidé de dédier une zone spécifique au partage avec une structure qui poursuit des objectifs similaires. L'APF France Handicap et France Alzheimer unissent désormais leurs forces dans ce local mutualisé pour la solidarité en Corse.

Un local mutualisé, véritable point d'ancrage pour la solidarité en Corse

Ajaccio : France Alzheimer a désormais un local grâce à une mutualisation avec APF France Handicap
Le directeur régional de APF France Handicap Julien Taffarelli a souligné que l'objectif principal est de "partager des valeurs et des projets communs, faire corps, faire association ensemble" afin de mieux servir le public concerné.
L'inauguration a été l'occasion de revenir sur les temps forts de l'année écoulée, qui ont permis de récolter des fonds et de sensibiliser le public : des événements variés tels qu'un concert, une course hippique, un match de foot vétérans et une pièce de théâtre ont rythmé la vie de l'association France Alzheimer.
La jeunesse corse a également apporté son soutien avec des contributions remarquables : Miss Corse 15/17 ambassadrice junior de l'association, a été citée pour son engagement. La jeune femme a rappelé son honneur et sa fierté d'être ambassadrice, pour pouvoir porter un message notamment auprès de la jeunesse. Les musiciens bastiais du groupe Playout Jean-Antoine Raffalli et Frédéric Bourreau Micaelli, ont été salués pour leur implication. Le groupe a notamment été mentionné pour son morceau « Fading Memories » issu de l'album Midnight at Dusk, un titre réalisé en partenariat avec France Alzheimer et portant sur la maladie.
https://www.corsenetinfos.corsica/Migliacciaru-Concert-et-nouvel-album-pour-le-duo-Playout_a87362.html

Si l'inauguration représente une étape clé, l'accent a été mis sur la nécessité de l'avenir. La présidente a rappelé que "l'inauguration est une étape, mais le chemin continue". L'enjeu est désormais de faire vivre ce lieu et d'en faire un point d’ancrage pour la solidarité en Corse. 
L'événement s'est achevé sur des remerciements appuyés aux élus, aux partenaires, aux familles, aux bénévoles, piliers essentiels de l'action associative.
L'association sera présente sur le chalet associatif du marché de Noël le 23 décembre à Ajaccio.

https://www.francealzheimer.org/corsedusud/  




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos