Ajaccio : France Alzheimer a désormais un local grâce à une mutualisation avec APF France Handicap

Le directeur régional de APF France Handicap Julien Taffarelli a souligné que l'objectif principal est de "partager des valeurs et des projets communs, faire corps, faire association ensemble" afin de mieux servir le public concerné.L'inauguration a été l'occasion de revenir sur les temps forts de l'année écoulée, qui ont permis de récolter des fonds et de sensibiliser le public : des événements variés tels qu'un concert, une course hippique, un match de foot vétérans et une pièce de théâtre ont rythmé la vie de l'association France Alzheimer.La jeunesse corse a également apporté son soutien avec des contributions remarquables : Miss Corse 15/17 ambassadrice junior de l'association, a été citée pour son engagement. La jeune femme a rappelé son honneur et sa fierté d'être ambassadrice, pour pouvoir porter un message notamment auprès de la jeunesse. Les musiciens bastiais du groupe Playout Jean-Antoine Raffalli et Frédéric Bourreau Micaelli, ont été salués pour leur implication. Le groupe a notamment été mentionné pour son morceau « Fading Memories » issu de l'album Midnight at Dusk, un titre réalisé en partenariat avec France Alzheimer et portant sur la maladie.Si l'inauguration représente une étape clé, l'accent a été mis sur la nécessité de l'avenir. La présidente a rappelé que "l'inauguration est une étape, mais le chemin continue". L'enjeu est désormais de faire vivre ce lieu et d'en faire un point d’ancrage pour la solidarité en Corse.L'événement s'est achevé sur des remerciements appuyés aux élus, aux partenaires, aux familles, aux bénévoles, piliers essentiels de l'action associative.