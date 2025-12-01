Migliacciaru : Concert et nouvel album pour le duo Playout

Le nouvel album de Playout intitulé « Midnight At Dusk », sortira le 7 novembre et comprendra 12 titres originaux.
Playout est un duo de «rock garage » bastiais créé en 2018, constitué de Frédéric Bourreau-Micaelli au chant et à la guitare et de Jean Antoine Raffalli à la batterie. «Nos influences sont diverses et variées, allant du rock à la pop » confie Frédéric Bourreau-Micaelli. « On écrit sur tout ce qui nous intrigue comme la nuit, la route, les comportements de société, l’amour et la liberté. Passionnés par les ambiances cinématographiques, on accorde autant d’importance au visuel qu’à leur musique. » ajoute-t-il. « Par exemple on a fait une composition sur ma grand-mère, atteinte d’Alzeihmer, pour France Alzheimer Corse » complète Jean Antoine. « Ce sont des textes ouverts où chacun peut s’identifier, des textes en anglais car on a une écoute très anglophone. C’est un défi car c’est difficile d’écrire dans cette langue. Mais on n’est pas fermés et on a chanté aussi aux côtés d’artistes insulaires comme Patrizia Gattacca ou Diana Saliceti. Mais on laisse le soin de chanter en corse à celles et ceux qui manient mieux que nous la langue». Côté musique, la griffe Playout c’est le son fort, très fort, brut, du rentre-dedans !
Le duo Playout a aussi participé au documentaire de François Charles « OPD » dans lequel l’acteur Aurélien Jarry danse sur le titre « L’instrumentale » présent sur l’ EP « Night Expectations » sorti en 2020. Le prochain, intitulé « Midnight At Dusk », sortira le 7 novembre et comprendra 12 titres originaux*. Deux singles sont déjà parus, « Kick Your Ass » et « Crazy Island ».
Présent à « Rock In Bastia » en juillet dernier et à « K’Scolta » à Bastia en septembre, Playout donnera son prochain concert le vendredi 31 octobre à 20h30 Salle Timo Pieri (Salle Cardiccia Anima) à Migliacciaru, l’occasion d’entendre quelques morceaux de leur nouvel album.
*Enregistré au studio REDTone de Toussaint Mariani à Bastia
