Phénomènes inexpliqués : deux conférences avec Patrice Marty ce mardi à Bastia

« Le temps des lucioles » est une association de promotion du développement personnel en Corse. L’association a pour objet de favoriser l’information, la transmission de savoirs, d’offrir des espaces thérapeutiques, des temps de réflexion et de partage dans les domaines des sciences humaines et sociales (psychologie, philosophie, sociologie, anthropologie, etc.), des sciences (neuroscience, médecine, etc.) et, tout domaine qui concerne le bien être, une meilleure connaissance de soi et l’éveil spirituel (médecine holistique, chamanisme, etc.).L’association organise à Bastia des conférences animées par des intervenants extérieurs, des diffusions de films, des présentations de livres par leurs auteurs et des ateliers de découverte, de développement personnel et thérapeutiques...Pour leur retour, les Lucioles ont invité ce mardi Patrice Marty. Autodidacte passionné par les anciennes civilisations, les sites sacrés, les phénomènes atypiques, Patrice Marty abordera ce mardi, à 20 heures à la salle polyvalente de Lupino, l'énigme des Crop Circles, puis le mystère des crânes de cristal...A la recherche du Savoir Perdu des anciens, partageur d'expériences, Patrice Marty organise de nombreux voyages initiatiques au Pérou, Bolivie, Mexique, Guatemala, avec les Indiens Hopis, à l'Ile de Pâques, en Bosnie, en Equateur où il offre la possibilité de partager avec les autochtones, les chamanes afin de se connecter aux connaissances de ces différentes cultures et lieux sacrés.Patrice Marty est à l’origine du Festival des Crânes de Cristal qui s’est déroulé de 2005 à 2011, du Festival des Musiques Zen, Bien Être et Spirituelles. Aujourd'hui il organise les Salons du Bien Être, Bio & Thérapies dans les villes de Mandelieu, Lyon, Toulouse et BordeauxCanulars, mystères scientifiques ou savoirs perdus ? Patrice Marty vous fera partager ses expériences à la recherche de l'inexplicable !Billetterie sur place ou en ligne en cliquant Ici