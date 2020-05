Phase 2 du déconfinement: Air Corsica réouvre 14 lignes et prévoit un million de sièges cet été

A partir de mardi 2 juin :



- Reprise des vols Ajaccio-Paris et Bastia-Paris, en partenariat avec Air France, dans un premier temps sur l’aéroport Charles de Gaulle, terminal 2F, dans l’attente de la réouverture de l’aéroport d’Orly, qu’AIR CORSICA continue de réclamer avec fermeté.



- Reprise des vols Calvi-Nice et Figari-Nice, assurés une fois par jour en semaine,

- Doublement des fréquences sur les lignes Ajaccio-Nice et Bastia-Nice, permettant de nouveau d’effectuer l’aller-retour dans la journée en semaine.







A partir de vendredi 5 juin :



- Reprise des vols Calvi-Paris et Figari-Paris, venant compléter le dispositif amorcé le 2 juin.





A partir de samedi 6 juin :



- Reprise des vols Ajaccio-Marseille, Bastia-Marseille, Calvi-Marseille, Figari-Marseille, Ajaccio-Nice et Bastia-Nice en week-end.





A partir de lundi 8 juin :



- Reprise de « La Liaison » Toulouse-Nantes-St Nazaire effectuée sous contrat d’affrètement pour le compte d’AIRBUS (navette d’entreprise).







A partir de lundi 15 juin :



- Reprise des vols Ajaccio-Toulouse, Ajaccio-Lyon et Bastia-Lyon, représentant un total de 12 fréquences hebdomadaires. AIR CORSICA devient ainsi la première compagnie aérienne à rouvrir des lignes entre la Corse et la province française en dehors des vols effectués sous Délégation de Service Public.

-Doublement des fréquences sur les lignes Ajaccio-Paris et Bastia-Paris, permettant de nouveau d’effectuer l’aller-retour dans la journée,

- Augmentation générale de la capacité sur les lignes de « bord à bord ».





A partir de dimanche 21 juin :



- Reprise de la ligne Ajaccio-Clermont Ferrand, assurée une fois par semaine.





A partir de samedi 27 juin :



- Reprise des lignes Ajaccio-Bruxelles et Bastia-Bruxelles (aéroport de Charleroi). AIR CORSICA devient ainsi la première compagnie aérienne à rouvrir des lignes reliant la Corse à l’Europe.

- Reprise de la ligne Figari-Toulouse, assurée deux fois par semaine.



Pour l’ensemble du mois de juin, AIR CORSICA propose une capacité de 103.600 sièges au départ et à destination des quatre aéroports de Corse. Ce volume d’offre représente une multiplication par sept du nombre de sièges qui avaient été programmés au cours du mois de mai.



L’intégralité du programme estival d’AIR CORSICA est maintenu au-delà de fin-juin et demeure disponible à la réservation pour l’ensemble de la haute-saison et de l’arrière-saison. Au total, plus d’un million de sièges sont ainsi proposés par AIR CORSICA du 1er juillet au 31 octobre 2020.



Par ailleurs, AIR CORSICA, qui a été parmi les premières compagnies aériennes à appliquer des mesures préventives visant à limiter la propagation du virus Covid-19, continue de mettre en œuvre une série de dispositions visant à assurer la sécurité sanitaire de ses clients et de son personnel :



- Port du masque obligatoire dès l’entrée dans les aérogares et pour toute la durée du voyage,

- Mesures de distanciation physique lors de l’enregistrement, de l’embarquement et du débarquement,

- Nouvelles procédures de nettoyage et désinfection de l’intérieur des avions, avec utilisation de matériels et produits adaptés, les durées de présence des avions au sol étant modifiées afin de permettre l’intervention des équipes spécialisées :



ATR72 : le temps d’escale augmenté de 30mn à 50mn, Airbus A320 : temps d’escale augmenté de 45mn à 60 mn. - AIR CORSICA rappelle par ailleurs que la plupart des avions en service sont équipés de filtres équivalents à ceux utilisés dans les hôpitaux, efficaces à près de 100% pour éliminer les virus et les bactéries, sachant que l’air circulant en cabine est renouvelé toutes les trois minutes.



AIR CORSICA remercie sa clientèle pour sa fidélité et son soutien au cours des semaines passées. La compagnie, qui n’a jamais interrompu ses activités pendant la période de restriction des déplacements imposée dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie, se retrouve ainsi en position de force pour réactiver sans délai l’ensemble de ses opérations aériennes et permettre une reprise rapide des flux de trafic aériens au départ et à destination de la Corse.