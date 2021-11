Petreto Bicchisano : La Poste labellisée France Services

La Poste de Petreto Bicchisano, désormais labellisée France Services, regroupe sous le même toit un guichet unique de services publics rassemblant neuf partenaires.Au-delà des services de La Poste, les usagers pourront bénéficier des services de différents opérateurs, comme Pôle emploi, la CNAM, la MSA, la CAF, la CNAV, la DGFiP, et les services des ministères de la Justice et de l’Intérieur.Auparavant, La Poste de Petreto Bicchisano accueillait une Maison de Services au Public. Les clients accèdent aux services des partenaires via un ordinateur, une tablette numérique, une imprimante et un scanner mis spécifiquement à leur disposition. Ils peuvent bénéficier de l’accompagnement d’un chargé de clientèle ou d’un expert à distance. Une permanence physique avec un conseiller d’un opérateur partenaire et un bénéficiaire peut également être mise en place, dans une pièce spécifique et confidentielle installée au sein de la structure France Services.Tél. : 04 95 10 63 47Horaires d’ouverture :lundi/mardi/mercredi /jeudi : 08h30-12h et 14h00-16h00Vendredi : 08h30-12h - Samedi : 09h00 -12h00