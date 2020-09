Petra Nera : le retour du grand embouteillage

Si depuis les communes situées après San Martino-di-Lota, vous allez vous rendre à Bastia ou si dans l'autre sens vos obligations professionnelles vous contraignent à dépasser Petra Nera et San Martino prenez vos dispositions... En tout cas partez bien avant vos horaires habituels. Ou bien empruntez des voies détournées qui passent par les hauteurs de la vallée de Lota ou de Ville-di-Pietrabugno. Sinon, circulation alternée oblige, c'est la galère (au volant) assurée.

Pourquoi ?

Parce que depuis quelques jours une entreprise creuse non pas une, mais… deux nouvelles tranchées là où d'autres travaux similaires avaient été effectuées au cours des semaines écoulées.





La pose d'une récente couche d'enrobé à ces endroits laissait même à penser que la route départementale 80 pouvait espérer ne plus être malmenée.

Mais la concertation entre les donneurs d'ordre ne doit pas exister !

Aujourd'hui on a "remis ça" au grand dam des automobilistes qui, au quotidien, l'empruntent par milliers et qui parfois, comme ce jeudi après-midi, se sont trouvés coincés pendant un trop long moment entre un feu clignotant, dans un sens de circulation, et un poids-lourd que l'on délestait de son chargement, dans l’autre.



Vous avez dit embouteillage ?





Ce vendredi pourtant, au plus fort de l'exaspération des automobilistes, l'entreprise a mis les bouchées doubles pour réussir à rendre à la route son aspect d'il y a quelques jours et permettre, sans doute, dès ce samedi à la circulation de s'écouler normalement.

Mais jusqu'à quand ?