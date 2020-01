Pétanque et oursinade. Une belle réussite pour le concours de boules de Saint-Florent

La rédaction le Mercredi 29 Janvier 2020 à 08:47

Dimanche 26 Janvier sous un magnifique soleil Saint-Florent a accueilli une journée de partage et de convivialité avec au programme concours de boules, oursinade et musique.

Cet événement, organisé par quatre associations saint-florentines en partenariat avec la municipalité, a permis de réunir 36 équipes de boulistes et de nombreux habitants venus de tout le Nebbiu et au-delà.

Les quatre associations participantes, Jeunesse de Saint-Florent, MAM MAM’arelle, Avvene San Fiurenzincu et les parents d'élève) ont récolté près de 2000€ et tiennent à remercier remercient toutes les personnes qui ont participé à cette journée.



"Bravo à Sofiane et Sébastien du club Pétanque Bastia l'Arinella qui ont remporté le concours de boules !"





