Pétanque - Le coup d’envoi de la 9e édition de A Bucciata Bastiaccia

Et le ciel était au diapason de cette journée inaugurale puisque dès le matin grondait le tonnerre. Or quand on est petit, nos parents ne nous disent-ils pas pour nous rassurer que c’est Dieu qui joue aux boules ?

Après une présentation de la manifestation par Jean-Charles et Patrick Lamperti de la Boule du Prado, organisatrice, sur le navire A Galeotta de Corsica Linea, un des principaux sponsors de la manifestation, Linda Piperi, adjointe au maire de Bastia, déléguée à l'attractivité économique, au domaine public, au marketing territorial et à l’animation et Ivana Polisini, déléguée à la politique éducative, à la jeunesse et à la petite enfance, lançaient le « cochonnet inaugural ». Puis les familles, un homme, une femme et un enfant, envahissaient les terrains. Parmi celles-ci, Sandra, José et leur petit Jean-Jo, tout juste 7 ans. « C’est la première fois qu’on participe » souligne Sandra. « On trouve amusant le concept et ça va permettre au petit de découvrir la pétanque. Mon mari n’est pas dans un club, mais joue régulièrement avec des copains en loisir. Quant à moi je ne joue que très rarement. On est là pour s’amuser, passer un bon moment». Face à une famille plus aguerrie, plus affutée, ils ne passeront pas le 1er tour. «C’est le jeu, on est venu pour faire découvrir les boules au petit, il a fait quelques bons points ». Jean-Jo n’est pas vraiment déçu et s’est déjà lancé dans une partie amicale avec un copain. «C’était bien, j’ai envie de continuer ». Une réponse qui comble Jean-Charles Lamperti qui avec son frère Patrick s’investissent depuis des années pour la promotion de la pétanque chez les jeunes.

Après ce 1er concours, suivra ce jeudi le Concours Promotionnel, ouvert à tous (non licenciés), en doublettes. Vendredi, la macagna sera de mise lors de l’incontournable concours «People » qui regroupe des personnalités du spectacle, du sport et de la politique avec en parallèle les phases finales du concours promotionnel.

Samedi 23 les dames entreront en lice avec la 2e édition du « National de pétanque Féminin en doublettes » forte de 64 équipes. Seront lancés aussi les éliminatoires du 8e International Open Pierrot Lamperti, en Triplettes (d’une dotation de 12 000 € et un concours en triplettes : 128 équipes dont des prestigieuses : équipes de France (Henri Lacroix, Lucas Desport, Basil Jackel), l’équipe de France espoirs (Noa Molins, Titoua Olivier, Lucas Bulliard), l’équipe d’Italie (Saverio Amormino, Florian Cometto, Mariano Occelli), l’équipe suisse (Julien Pittet, Anthony Hubert, Mehdi Saadi), l’Espagne (Escacho Alarcon, Luque Gonzales, Marmol Ribas), la Catalogne (Ruiz Gimenez, Ruiz Parejo, Mancebo Diaz), Madagascar, sans oublier les cadors : Mayron Baudino, Mickael Bonetto, Cindy Peyrot, vice-championne de France triplettes féminine 2025 et vainqueur de La Marseillaise 2025, Adrien Delahaye, Tyson Molinas, Jésus Escacho, Marie-Angèle Germain, Anna Maillard, sans compter les redoutables triplettes insulaires des Grazzini Jean-Pierre, Ange Ferrari, Jean Fieschi, Jean Dominique junior, Barbato Joseph, Bonvarlet Kevin, Pietri Philippe, Firroloni Yoann….. A noter que le National féminin et l’International « Pierrot Lamperti » comptent pour les qualifications aux Masters 2026.

Dimanche 24, place aux phases finales et finales de l’International Open, du National Féminin, du concours doublettes licenciés, du concours adolescents en Triplettes. La remise des prix est prévue aux alentours de 20h. Marraine de l’événement : Evelaine Fontana (animatrice à RCFM). Parrain : Le comédien, acteur et réalisateur, Eric Fraticelli

Comme chaque année, les organisateurs partageront une partie des recettes avec une association. En l’occurrence pour cette édition 2025 avec « Armelle », une association dont la vocation est d’aider financièrement (logement, logistique etc…) les enfants, les jeunes adultes et leurs familles qui sont obligés de se déplacer pour bénéficier de soins ne pouvant être pratiqués sur leur lieu de résidence.

