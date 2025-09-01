Peru Casevechje - Dernier concert de Natale Vesperini pour "Fiurimu u mondu"

Pour accompagner sa fille Anna-Lucia et d’autres enfants dans leur lutte contre le cancer, Natale Vesperini, originaire Tagliu è Isulaccia, a créé l’associu « Fiurimu u mondu » pour but aider les familles de la région Corse dont les enfants sont atteints d'un cancer ou d'une maladie qui demande une longue guérison.





En 2023, le chanteur à la belle voix sortait un CD 5 titres avec notamment « Anna Lucia », dédié à sa fille de 7 ans, aujourd’hui rescapée du cancer de l’enfant. A travers la vente de cet album et de nombreux concerts auxquels se sont joints de nombreux artistes insulaires, N. Vesperini avait pu recueillir des dons.

Aujourd’hui notre artiste tourne la page. « Ce sera mon dernier concert pour l’association, pour ces enfants soignés à La Timone et je remercie tous les gens qui m’ont aidé durant cette période. J’arrête les concerts pour l’association, avec un gros pincement au cœur, mais je resterai toujours présent pour ce combat. Ce furent des moments, intenses, souvent douloureux avec une charge mentale énorme à soutenir».





Ce mardi, ils seront 5 sur scène pour cet « Adieu » et une surprise. Un concert composé de standards corses, revisités, mais aussi de chansons originales, en partenariat avec les mairies de Peru Casevechje, Ste Lucie de Moriani et l’association Circulu Cyrnos qui fait revivre le village à travers diverses animations.

Les projets ne manquent pas pour Natale Vesperini qui travaille sur deux titres. Un sur le couvent d’Orezza, l’autre sur Pascal Paoli devraient sortir d’ici quelques semaines.

