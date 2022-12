Personnalité corse de l'année 2022 : et si c'était Doria Ousset ?

Bastiaise originaire de Rusiu, Doria Ousset nait à Toulouse. C'est à l'adolescence qu'elle décide de rejoindre ses proches à Bastia où elle s'installe. Descendante d’une famille de chanteurs corses, les Rocchi, la musique fait rapidement apparition dans sa vie par la chanson.



Artiste aux multiples activités, sa voix est la parfaite osmose entre la tradition nustrale ancrée dans ses gènes et le rock qui coule dans ses veines. Point de rencontre entre les chants immémoriaux de l'île de Beauté et les cordes d'acier qui vibrent sous les doigts, Doria balance des missiles musicaux avec un groove omniprésent. Le tout en langue corse. Une musique intime et violente, une douce révolution, comme un coup de poing, une revendication qu'elle a su porter le 13 mai dernier, à Tonder au Danemark, où elle a gagné le Liet International, l'Eurovision des langues minoritaires.



Accompagnée de ses musiciens Antoine Leonelli, Bernard Ferrari, Frédéric Antonpietri, Marina Luciani, Jean-Paul Maurizi et Jean-Marie Gianelli, elle a interprété sa chanson « Roma » contenue dans son album « Rabbia », le morceau où guitare classique, électrique, piano, basse, batterie et mandoline se mêlent et oscillent entre chant traditionnel et rock à l’image de son univers.



Grace à sa victoire, le concours pourrait être organisé à Bastia l’an prochain.