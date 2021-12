Personnalité corse de l'année 2021 : et si c'était Hatem Balle ?

Médecin urgentiste au Samu de Bastia, Hatem Balle, dirige l'unité hospitalière départementale d’accueil et de prise en charge des femmes victimes de violences. Exemplaire dans ce combat, il a consacré sa vie à la lutte contre les violences conjugales. Pour endiguer ce fléau le docteur Balle reçoit, écoute, soigne et accompagne 24h/ 24 et 7j/7 toutes les victimes de violences physiques et psychiques, des premiers soupçons jusqu’au tribunal. Grace à son travail en 4 ans d'existence la structure a accueilli près de 2000 femmes et enfants qu'y ont trouvé une écoute, une aide personnalisée et une prise en charge pluridisciplinaire, transversale et gratuite. En septembre dernier il a été décoré des insignes de chevalier dans l’ordre national du mérite par son action.



C'est pour son engagement sans faille en faveur des femmes que CNI a inséré son nom dans la liste des 24 personnalités de l'année que vous pourrez voter à partir du 25 décembre.