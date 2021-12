Personnalité corse de l'année 2021 : et si c'était Gilles Simeoni ?

Né le 20 avril 1967, Gilles Simeoni est le fils d'Edmond Simeoni, considéré comme le père du nationalisme corse moderne, et le neveu de l'ex-député européen Max Simeoni. Titulaire d'une maitrise de droit et d'un doctorat de science politique obtenus à l'issue de ses études effectuées à l'université de Corse et à Aix-en-Provence. Il prête serment le 27 octobre 1994 au barreau de Bastia et devient un des avocats pénalistes les plus reconnus de Corse. Il est un des conseils emblématiques d'Yvan Colonna et fait partie des 30 avocats les plus puissants de France pour l'année 2010 selon le magazine GQ.



Réélu aux dernières élections territoriales de juin 2021 pour la troisième fois consécutive avec des scores toujours plus élevés, il est, sans contexte, l’homme politique le plus important et le plus populaire de Corse. Il fut le premier leader nationaliste à faire tomber les citadelles, d’abord à Bastia en 2014, puis la région en 2015 en permettant l’union du mouvement national. Dans la foulée, sous son égide, les Nationalistes raflent les pré-carrés parlementaires et enchainent les victoires électorales. Par sa pugnacité, cet avocat sait convaincre aussi hors de l’île et est élu, à l’unanimité, pendant quatre ans, à la présidence de la Commission des îles de la Conférence des régions périphériques maritimes (CRPM) de l’Union européenne, avant de passer la main en avril 2021. Dans la foulée, il joue les arbitres dans l’élection à la présidence de Régions de France, prend la présidence de la Commission de la transition écologique, mais surtout obtient que soit posée, dans le cadre d’un Livre blanc sur la décentralisation, la question de l’autonomie de la Corse qui est son cheval de bataille. Intransigeant sur la défense des intérêts de l’île, il vient de remporter une victoire inattendue dans son bras de fer avec l’Etat en arrachant 50 millions d’euros dans le contentieux avec la Corsica Ferries. En même temps, il obtient aussi, lors d’une opération de lobbying sans précédent, qu’une partie de la représentation nationale appelle publiquement le gouvernement à lever le statut de DPS et le rapprochement à Borgu du commando Erignac. Une victoire incontestable pour un leader nationaliste sur un sujet jugé longtemps tabou en France.