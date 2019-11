Peri : Une journée de mobilisation contre les violences faites aux femmes

En écho au 3919, numéro d’écoute pour les femmes victimes de violences, le 3 septembre dernier s’ouvrait le Grenelle des violences conjugales qui s’achèvera le 25 novembre, Journée internationale contre les violences faites aux femmes.



C’est dans ce cadre que le centre social et culturel U Liamu gravunincu s’associe au Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) Corse-du-Sud, à qui l’on doit cette initiative, et à la Gendarmerie Nationale, pour organiser une opération de sensibilisation sur les violences faites aux femmes.



Rendez vous le 27 novembre 2019 de 9h à 12h au centre social et culturel U Liamu gravunincu Route de la Chapelle Saint-Antoine où la population est invitée à participer à une opération de sensibilisation sur les violences faites aux femmes. Elus, professionnels de santé, travailleurs sociaux et associations de la micro région sont également conviés à participer à cette matinée.







Le programme







8h45 Accueil



1er temps 9h/10h30 REUNION Information et échanges Comment repérer les violences faites aux femmes

Comment venir en soutien aux victimes

Quels sont les différents dispositifs en vigueur...



2e temps 10h30/ 12h ATELIER de self défense