Pénurie d'enseignants, langue corse : à la veille de la rentrée, le recteur veut rassurer

Pourtant, ces derniers jours, on voit poindre un certain nombre d’inquiétudes , du côté des parents d’élèves comme du corps professoral, et jusqu’aux plus hautes autorités de l’État. Le nouveau ministre de l’Éducation nationale, Pap Ndiaye, a lui-même reconnu un « contexte de tension inédite » pour sa première rentrée. En cause : plus de 4 000 postes d’enseignants non pourvus aux concours cette année. Une pénurie qui menace lourdement le bon déroulement cette année scolaire.La Corse serait épargnée par le phénomène. Le recteur l’assure, « il n’y a pas de déficit structurel d’enseignants ». Et d’enfoncer le clou : « Tous nos concours ont trouvé preneurs dans le premier comme dans le second degré, nous avons un vivier de contractuels qui est large et que nous arrivons à mobiliser ». Avec une différence dans l’académie entre le premier degré, « moins de 1% de contractuels », et le second, « environ 10% ».