Pénurie d’eau à Soriu : Les habitants excédés crient leur désarroi face à une situation dramatique

« Trop, c’est trop ! Ça suffit ! On n’en peut plus ! C’est une honte ! ». Les habitants de Soriu-di-Tenda ne savent plus à quel saint se vouer. En pleine canicule, le village du Haut-Nebbiu est sans eau, les robinets sont quasiment à sec. Certains se sont réunis en collectif informel pour dénoncer une situation qui s’éternise et les dépasse. « Tous les ans, depuis maintenant plusieurs années en période estivale, le village doit faire face à une pénurie d’eau. On nous coupe l’eau, en général, au mois d’août. Bon gré, mal gré, on s’en accommode. Mais, cette année, les coupures ont commencé le 20 juin. Les heures de coupure ont été affichées et agrafées aux arbres, mais elles n’ont pas été respectées. Jusqu’à la fin juillet, l’eau n’était disponible qu’environ deux heures par jour ! Le matin, nous ne pouvons pas nous laver avant de partir travailler. Le soir, c’est toujours le même problème à notre retour. Le pire, c’est pour les personnes âgées qui ont besoin de soins quotidiens pour leur toilette. Sans parler des problèmes de matériels : impossible de faire tourner les lave-linge ou les lave-vaisselle. Il n’y a pas d’eau dans les WC, les cumulus et les canalisations sont durement impactées par ces coupures à répétition. Nous sommes obligés d’acheter plusieurs packs d’eau par semaine. A nos frais évidemment ! Nous ne pouvons même pas utiliser les fontaines qui ont été également souvent fermées ».



Une impasse sanitaire

Cette situation, d’autant plus dramatique que plane toujours le spectre du COVID et des règles sanitaires à respecter, a carrément viré au cauchemar depuis plusieurs jours : « Fin juillet, le village est resté 48 heures sans eau. Depuis début août, on a de l’eau une demi-heure, le matin, une demi-heure, le soir, et encore pas tout le temps ! Ce matin, il n’y a même pas une seule goutte d’eau qui a coulé, sans que l’on sache pourquoi ! Si rien n’est fait, c’est notre santé qui va être en jeu. La crise sanitaire sans précédent, que nous traversons, demande quand même certaines mesures d’hygiène pointilleuse. On nous martèle l’obligation de porter un masque et de se laver les mains toutes les 15 minutes alors que nous ne pouvons pas nous laver tout court ! Comment est-il possible de continuer comme ça ? Il est inconcevable qu’au 21ème siècle, en France, on vive dans de telles conditions ! ». Pour le Collectif, la sécheresse n’explique pas tout. « Le maire, Mr Chiarelli, nous laisse sans explication et sans solution, il ne réunit même pas les villageois pour les rassurer et trouver les solutions qui s’imposent rapidement. Nous l’avons sollicité pour qu’il puisse nous brancher sur l’eau de la rivière, comme cela a été fait durant des années, en nous faisant signer une décharge concernant le risque éventuel de bactéries. Il nous a dit que cette dérogation à titre exceptionnel lui a été refusée, cette année, par le Préfet ».