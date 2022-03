Pensions, services publics, santé : les retraités dans la rue à Bastia

Pour entrer dans le détail la plateforme revendique un retour à l’indexation des pensions sur les salaires et refuse de pension inférieure au SMIC



La plateforme syndicale réunissait ce jeudi matin à Bastia CGT Retraités, FO UCR, CFTC, CFE/CGC, FSU, Solidaires, CFR, LSR et Ensemble Solidaire. « Nous manifestons pour dire notre colère et nos revendications » souligne Jean-Claude Graziani, de la CGT Retraités. « En cette période électorale présidentielles et législatives, nos 9 organisations tiennent à imposer le social dans l’actualité et rappellent leurs revendications tant sur le plan du pouvoir d’achat, la santé les droits et les services publics. Les retraités ne sont pas un coût mais une richesse. Les pensions qu’ils perçoivent sont un droit issu des cotisations versées au long de leur vie de travail et elles alimentent le dynamisme de l’économie. Les retraités ne sont pas non plus un problème sanitaire ! Le vieillissement, c’est la vie et il n’entraîne pas une perte de dignité du fait de la diminution des capacités physiques ».« La situation sanitaire des EHPAD est le résultat d’un sous-investissement drastique de l’Etat et des régions dans les établissements des retraités, ce que la création d’une 5branche autonome ne fera qu’entériner, faute de moyens suffisants en personnels et en dotations » précise JC Graziani. « La situation de l’hôpital public inquiète profondément les retraités car nous sommes persuadés que des milliers de décès auraient pu être évités si 1 700 postes n’avaient pas été supprimés l’an passé et plus de 100 000 autres dans la dernière décennie. On meurt du manque de lits de réanimations autant que de la COVID19 elle-même »Enfin, en ce qui concerne les droits et les services publics les retraités demandent d'être traités comme « des citoyens comme les autres et ils veulent vivre, vivre dansla dignité et le respect de leurs droits, avec des services publics de proximité. ».« Aujourd’hui nous refusons la dématérialisation à outrance des relations avec les administrations et les services, nous refusons le tout-internet car près d’une personne sur quatre n’a ni ordinateur ni tablette. Il faut avoir la possibilité de rencontrer un agent, d’avoir un accompagnement ». et les retraités de conclure« Malgré un contexte anxiogène, les retraités n’accepteront pas de payer le prix des sacrifices annoncés »