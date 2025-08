Pélican 36 : 20 ans après, Calvi se souvient de la tragédie

Une cérémonie empreinte d’émotion s’est tenue ce vendredi 1er août à 18 heures, au centre de secours de Calvi, à l’initiative du Service d’Incendie et de Secours de Haute-Corse (SIS 2B), de l’Amicale des sapeurs-pompiers de Calvi, et en présence des épouses des pilotes, de nombreuses autorités civiles, militaires et religieuses.

Sous un ciel calme et lumineux, bien différent de celui de ce terrible 1er août 2005, plusieurs gerbes ont été déposées au pied de la stèle commémorative érigée à la mémoire des deux aviateurs. La cérémonie s’est poursuivie par une prise de parole des différents représentants.





« Vingt ans plus tard, l’émotion reste vive. Le respect, intact. La douleur, partagée. Ce livret, ce souvenir, est une main posée sur l’épaule de leurs proches, un regard tourné vers le ciel, là où les flammes n’atteignent plus, là où volent ceux qui ont choisi de servir plus grand qu’eux-mêmes » partage Hyacinthe Vanni, président du SIS 2B.

Le Colonel Pierre Pieri, directeur du SIS 2B, a rappelé avec précision les circonstances de l’accident. « Ce matin-là, Ludovic Piasentin et Jean-Louis de Bénédict ont affronté l’un des pires ennemis. Un feu nourri par le vent et la chaleur. Leur avion est entré dans une zone densément enfumée. En quelques secondes, le Pélican 36 s’est disloqué en vol, entraînant leur perte. Ce drame a marqué durablement notre institution. »

Le président de l’Amicale de Calvi, Pierre Agostini, a quant à lui évoqué avec émotion le souvenir vivant de ces deux hommes. « Ce drame, nous ne l’avons pas seulement appris. Nous l’avons vu. Nos équipes au sol ont été témoins de la chute de l’appareil. Ces images ne nous quitteront jamais ».



Le maire de Calvi a lui aussi rendu un hommage solennel au courage de Ludovic Piasentin et Jean-Louis de Bénédict, rappelant que choisir un métier comme le leur, l’un des plus beaux, c’est aussi accepter le risque, parfois tragique. Vingt ans après, leur sacrifice reste un exemple. Dans un contexte où les violences envers les forces publiques se multiplient, même en Corse, il a tenu "à affirmer, au nom des élus et de la population, un soutien sans faille à tous ceux qui servent, aujourd’hui comme demain, au péril de leur vie ».

À l’issue de la cérémonie officielle, une messe a été célébrée par l’archiprêtre Louis El Rahi.





Le drame du Pélican 36 continue de hanter les mémoires de la Balagne. Mais il nourrit aussi la volonté de ne jamais oublier ceux qui donnent leur vie pour en sauver d’autres.

Un livret souvenir, compilant témoignages, articles de presse de 2005, et photos d’archives, a été distribué au public. Il retrace les événements, la mobilisation de la communauté calvaise, les messages de soutien venus de toute la France et les évolutions technologiques en matière de lutte aérienne contre le feu depuis deux décennies.

Ce drame, inscrit dans la mémoire collective, rappelle la bravoure de ceux qui volent au plus près des flammes pour protéger la vie. Vingt ans plus tard, les visages, les noms, et le courage de ces deux pilotes résonnent encore et toujours, portés par le devoir de mémoire et la reconnaissance éternelle d’une île meurtrie mais unie dans l’hommage. Depuis, l’histoire du Pélican 36 est à jamais gravée dans le ciel de Calvi et de toute l’île.