Pêche illégale de corail rouge : 2,2 kg saisis dans le secteur de Bonifacio

"Compte-tenu de sa fragilité, de son mode de croissance relativement lent ainsi que de sa surexploitation antérieure, la pêche du corail rouge est aujourd’hui très encadrée au niveau régional, national et international.

Les pêcheurs professionnels doivent notamment bénéficier d’une autorisation spécifique pour pouvoir pêcher le corail rouge dans les eaux territoriales au large de la Corse.

La DDTM (direction des territoires et de la mer) de Corse-du-Sud a ainsi prononcé la saisie du produit de cette pêche illégale.

Cette opération illustre la détermination de l’Etat à lutter contre le braconnage en mer qui porte atteinte à la capacité de renouvellement de la ressource halieutique et la biodiversité marine en Corse, et particulièrement dans l’aire marine protégée que constitue la réserve naturelle des bouches de Bonifacio."