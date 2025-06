Paul Bozzi élu à la tête de la communauté de communes Pieve de l’Ornano et du Taravo

Réunis en séance plénière ce mardi matin, les élus de la communauté de communes de la Pieve de l’Ornano et du Taravo (CCPOT) ont procédé à l’élection de leur nouveau président. Paul Bozzi, 45 ans, chef d’entreprise et tout récemment élu maire de Grosseto-Prugna, a été désigné pour succéder à sa sœur, Valérie Bozzi, contrainte de quitter ses fonctions à la suite de deux condamnations judiciaires.



La séance a débuté par une minute de silence en hommage à Vincent Ciccada, membre du conseil, décédé quelques semaines plus tôt. Jean-Baptiste Luccioni, maire de Pietrosella et premier vice-président de la CCPOT, a ouvert la réunion en saluant « l’investissement et les réalisations » de Valérie Bozzi, à la tête de l’intercommunalité depuis plusieurs années, malgré un contexte politique difficile.



Proposé par le maire d’Olivese, Jean-Luc Milo, Paul Bozzi était le seul candidat. Il a été élu avec 45 voix sur 48 votants. « Je m’inscris dans la continuité de la précédente mandature », a-t-il déclaré brièvement après son élection, avant de saluer le travail accompli par les élus communautaires et les agents. « Je suis conscient des enjeux à venir, je serai pleinement engagé et au service de notre territoire. »



Cette passation de pouvoir intervient moins de trois semaines après la condamnation de Valérie Bozzi à un an de prison avec sursis, 10 000 euros d’amende et trois ans d’inéligibilité pour favoritisme et prise illégale d’intérêts dans l’attribution d’un marché public de vidéosurveillance. Cette peine, assortie de l’exécution provisoire, s’ajoute à une première condamnation prononcée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence quelques jours plus tôt. Elle a conduit l’ex-maire à renoncer à l’ensemble de ses fonctions électives.



L’élection de Paul Bozzi à la tête de la CCPOT a été suivie de la désignation des vice-présidents et de la constitution des commissions. Une nouvelle étape s’ouvre ainsi pour l’intercommunalité, qui regroupe plusieurs communes du Taravo et de la Pieve de l’Ornano.