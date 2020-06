Patrimoniu : un piéton renversé par un véhicule qui ne s'arrête pas

Charles Monti le Jeudi 4 Juin 2020 à 20:25

Un piéton a heurté par un véhicule qui a poursuivi sa route ce jeudi soir un peu avant 18 heures sur le territoire de la commune de Patriminiu. La victime, touchée à la tête et sur diverses parties du corps, a été évacuée peu après sur le centre hospitalier de Bastia. Un peu plus tard les gendarmes ont réussi à identifier et à localiser le chauffeur du véhicule qui visiblement n'était pas allé plus loin que les limites communales de Patrimoniu. Il a été aussitôt interpellé.

