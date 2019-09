Patrimoniu et Pinu : le soutien de l'office foncier de Corse

Une convention avec Patrimoniu. Une seconde avec Pinu.

L'office foncier de Corse, ainsi que le souligne son président dans notre vidéo, a véritablement atteint son rythme de croisière.

Ce lundi, pour l'OFC, qui a déjà mené une cinquantaine d'opérations depuis sa création, il s'agissait d'entériner une convention de portage foncier et d'acquisition avec la commune de Patrimoniu pour commencer.



La commune de Patrimoniu a créé une zone d'aménagement différé (ZAD) multi-sites qui a pour objectif de délimiter une zone dans laquelle une opération d'aménagement va être menée, afin d'éviter une spéculation foncière.

Cette zone d'aménagement a été créée en mars 2018 sur la commune de Patrimoniu, pour les quartiers de Cardeto, Fornelli et Canale.

L'objectif est d'assurer la maîtrise foncière, indispensable pour la concrétisation de différents projets, et d'anticiper sur des aménagements complémentaires qui en résulteront.





Certaines parcelles, situées aux abords de l'Eglise San Martin, font déjà l'objet d'une étude de faisabilité et de demandes de subventions pour y réaliser des logements sociaux et aménager les extérieurs du site. Dans le périmètre de cette ZAD l'acquisition de ces parcelles permettrait la création d'une « maison des associations ». Ainsi, la commune a, par délibération du conseil municipal en date du 1 er mars 2019, délégué à l'Office Foncier de la Corse l'exercice du droit de préemption instauré sur ces parcelles dans le cadre de la ZAD et autorisé le maire à saisir l'Office Foncier de la Corse.





La commune de Patrimoniu a donc sollicité l'OFC pour l'acquisition de ces parcelles par exercice du droit de préemption délégué. L'acquisition des parcelles et des constructions présentes a donc été effectuée au prix de 120 000 euros.

La durée de portage est évaluée à 3 ans par la commune L'acquisition de ces parcelles et le portage par l'Office Foncier de la Corse qui en découlera se fera au titre de la taxe spéciale d'Equipement (TSE).