Lionel Damei & L’illustri’Yo en tournée en Corse !

Lionel Damei & L’Illustri’yo c’est de la chanson, certes mais tellement plus. La «tribu» est composée de Lionel Damei, auteur, interprète, Pascale Giraud, cello, piano, voix, Didier Roguet, alto, piano, voix et Julien Trapani, percussions, voix, sans oublier le complice à la régie générale, William Burdet.

Sur scène, il y a déjà cette voix, mélange de grâce et de puissance qui vous capte instantanément et sublime des textes que l’on se surprend à fredonner sur le chemin de nos vies. Le public est transporté par une musique nourrie d’ici et d’ailleurs où des cordes aériennes dialoguent avec des percussions millénaires et façonnent un répertoire que l’on déguste avec gourmandise.

Le concert est léger, intense, coloré, touchant, débordant d’énergie lumineuse, entre rire et poésie, entre lyrisme romantique et groove orientaux. Un sacré voyage !

Lionel Damei a déjà enregistré 7 albums et y a chaque fois dévoilé une nouvelle facette de sa personnalité et de ses influences, passant par la chanson sensible et résolument méditerranéenne dans le fond et la forme, à un requiem moderne vocal et chorégraphique avec la complicité des Musiciens du Louvre, des couleurs jazz, de l’électro …. Bref, un artiste qui n’arrête jamais de se réinventer. Il oscille sans cesse entre le théâtre et la chanson. Puis, il navigue entre l’humour et la gravité, le cabaret et la musique contemporaine. Il dessine à travers ces projets une œuvre profonde et personnelle, en perpétuel mouvement. Il éveille pourtant en chacun de nous les résonances familières des émotions universelles qu’elle décrit et fait naître.



En tournée en Corse, le «quatuor» se produira :

Samedi 23 octobre

20h30 – Confrérie – Ville di Paraso (Première partie Anghjulina)

Dimanche 24 octobre

18h – Maison des vins - Patrimoniu

Mercredi 27, jeudi 28 et vendredi 29 octobre

20h30 – Théâtre Sant’Angelo - Bastia

Samedi 30 octobre

21h – Tavagna club- Talasani



*Réservations : 06 34 56 53 50