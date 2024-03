Elections partielles à Patrimoniu : Alexandre Olmeta, candidat de la majorité municipale élu

C’était jour d’élection à Patrimoniu. Les électeurs étaient convoqués ce dimanche 27 mars pour désigner un conseiller municipal, suite à une démission en juin dernier. Seul en lice, le candidat de la majorité municipale Alexandre Olmeta a obtenu 298 voix sur 305 votants, soit 98% des suffrages exprimés avec sept bulletins nuls. Il lui fallait cumuler 177 bulletins sur 715 inscrits pour passer dès le 1er tour, le code électoral exigeant l’obtention du quart des inscrits sous peine de revenir aux urnes pour un 2nd tour. Mobiliser pour une simple partielle n’étant pas chose aisée, le pari est donc largement réussi avec un taux de participation de 43%. C’est un proche de l’Indépendantiste Jean-Baptiste Arena, conseiller territorial de Core in Fronte et tête de liste aux municipales de 2014 et de 2020, qui est élu ce dimanche.



Cette élection devrait déboucher vendredi prochain sur un conseil municipal qui procédera à l’élection du futur maire de Patrimoniu. L’actuel, José Poggioli, ayant démissionné, comme le prévoyait le contrat électoral qui le liait depuis deux mandats à Jean-Baptiste Arena, et qui consistait en une alternance à mi-mandat. Pour procéder à l’élection du nouveau maire, il fallait un conseil municipal au complet de 15 élus. C’est désormais chose faite !



N.M.