Biera in festa sbarca in Bastia les 9, 10 et 11 mai

Il faut remonter à mars 2018 pour trouver trace de la genèse de ce salon de la bière avec une poignée d’amis Ghisonais qui ont l’idée d’organiser dans leur village la première foire rurale entièrement dédiée aux bières locales. Cette fête sera rééditée en 2019 et 2023 en été à Ghisoni rassemblant la grande majorité des brasseurs insulaires : brasserie Pietra, brasserie A Malacella, brasserie du Mont Kyrie, brasserie de la Costa Verde, brasserie Zaffaranu, brasserie la Petite Brasserie de Corse, Brasserie Mazzera, Brasserie du Maquis, Brasserie Ribella. Ces brasseurs corses proposent aujourd’hui plus de 30 bières différentes.

En 2019 nos amateurs de mousses ont la bonne idée de créer un évènement satellite sur la place Saint Nicolas à Bastia afin de permettre au plus grand nombre de personnes de découvrir les brasseries insulaires. On retrouvera aussi l’évènement à Biguglia en 2022.



« Cette année notre choix s’est porté sur le parc de la Citadelle de Bastia en ce mois de mai » explique Julien Tafferelli un des organisateurs. « Le parc de la citadelle est un lieu atypique qui offre un bel espace de verdure au cœur des quartiers historiques avec une vue dégagée sur la citadelle et la mer ».



Ce salon « Biera in festa Sbarca in Bastia » proposera à partir de jeudi 17h plusieurs espaces de découverte et des ateliers de dégustation animés par un Zythologue. « Lors de ces ateliers qui se dérouleront plusieurs fois par jour les visiteurs pourront apprendre à déguster dans les règles de l’art les bières locales. Flavien Decouttere, sommelier Français spécialisé dans la bière distillera ses connaissances au public car aujourd’hui, la bière se déguste comme un bon vin et il est donc nécessaire d’avoir un minimum de connaissances sur les différentes méthodes de production, les contenants, les températures de service ou les accords mets et bière qui permettront de tirer le meilleur parti de la production brassicole corse ».



Sur place les brasseries Pietra, A Malacella, La Petite Brasserie de Corse, Corsina et des comptoirs de dégustation, un espace de convivialité situé face à la scène où se dérouleront les concerts. «Nouveauté cette année un bar à champagne afin d’offrir une alternative à la bière aux nombreux visiteurs qui en ont fait la demande lors des éditions précédentes » explique Julien Tafferelli. Non loin, un coin snacking où se restaurer avec différentes formules rapides uniquement à base de produits locaux. Eaux et jus de fruits seront également disponibles.



Lors de ces trois jours se déroulera un concours des brasseurs afin d’élire les bières coups de cœur du salon selon une grille de notation spécifique. « Les membres du jury évalueront la qualité des bières présentées mais aussi le design des bouteilles et des étiquettes, le stand du brasseur et aussi ses connaissances sur l’univers de la brasserie » ajoute l’organisateur.