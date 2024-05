Rugby : La Ligue Sud ne veut plus des clubs corses

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe dans le milieu du Rugby Corse : la Ligue Sud a émis le souhait de ne plus voir les clubs insulaires engagés dans les différents championnats territoriaux, faire partie des compétitions dont elle a la gestion. Les raisons invoquées sont de deux ordres, la première concerne le reste à charge des équipes de la Ligue Sud qui demeure élevé, entre 1.500 et 2.000 euros, malgré l’aide fédérale, la deuxième concerne la non-participation des réserves corses de R1 au championnat territorial.





Une information officialisée par le président de la Ligue Sud Sébastien Rizza, dont la demande de

rallonge budgétaire de 75.000 euros auprès de la FFR n’a pas été suivie des faits, et qui devrait être actée lors de l’assemblée générale de la Ligue Sud qui se tiendra le 22 juin prochain.

Dans le même temps était évoquée la possibilité de voir les clubs corses rejoindre le championnat francilien. Une solution qui soit dit en passant pourrait ne pas résoudre le problème pour les équipes d’Île-de-France qui vont venir en Corse toujours dans le domaine financier avec le coût des transports. De son côté, le président de la Ligue Corse Jean-Simon Savelli a livré son sentiment sur cette situation





- Jean-Simon Savelli, qu'avez- vous à répondre à la position de la Ligue Sud ?

- La coopération dure depuis longtemps et s’est toujours bien passée avec la Ligue Sud-PACA. La Fédération nous alloue une enveloppe pour les déplacements, et 3 000 € sont versés aux clubs qui viennent du continent pour jouer en Corse (sur justificatifs comme feuilles de match, billets d’avion….). De notre côté, le remboursement pour chaque club corse faisant le chemin inverse est de 2 300 €. Ce qui est un peu normal, car nous bénéficions d’un tarif préférentiel avec l’un des transporteurs. Dans le même temps, j’ai négocié avec Air Corsica un tarif pour nos amis de la ligue sud c’est à dire l’ancien tarif résident sur le billet d’avion aller-retour, mais il est vrai qu’il faudrait un rajout, comme la prise en charge du car et un surplus avion. Nous avons aussi négocié avec la Corsica Ferries un tarif préférentiel qui rentre complètement dans le remboursement : d’ailleurs quelques clubs font le déplacement en bateau et ils peuvent joindre de ce fait l’utile et l’agréable, mais il faut savoir une chose : sur une poule de 12 équipes comme c’est le cas aujourd’hui, ils viennent quatre fois, mais nous y allons huit fois. On a aussi des frais d’autocars, et souvent comme nous ne jouons pas tout près d’un aéroport nous devons prendre le dernier vol donc dîner sur place, tout cela à la charge de nos clubs .



- Pour autant y a-t- il eut des tentatives pour trouver des solutions à ce problème financier ?

- J’avais proposé à M. Rizza, président de la Ligue Sud, pour réaliser des économies, notamment pour les clubs du continent qui n’ont pas nos tarifs, de faire des poules de six qui permettraient moins de déplacements, et donc de ce fait augmenter le remboursement aux clubs, mais cette proposition n’a pas trouvé d’écho auprès de la Ligue Sud.



- La solution serait donc de quitter la Ligue Sud pour celle de l’Île-de-France ?

- Franchement, je n’ai pas envie de quitter la Ligue Sud. Ce sont comme nos cousins, nos plus proches voisins. Gamin, j’ai toujours joué avec les clubs de PACA. Jouer en Ligue Île-de-France pourquoi pas, notre équipe féminine ´Les Ponettes ´y est déjà depuis cette saison en tous les cas, c’est loin d’être fait, il faut d’abord regarder le coût du transport. À nous de négocier des tarifs et de voir ce qui est le mieux pour le rugby en PACA, en Île-de-France et en Corse .



- Cette polémique ne sert personne et surtout pas le Rugby corse ?

- En toute franchise je ne suis pas là pour alimenter une polémique, mais pour faire que nos clubs jouent au rugby dans de bonnes conditions et avec toutes nos valeurs. J’espère que nous trouverons une solution responsable et raisonnable.