Patrimonio : Le feu a parcouru 6 hectares

Rédigé par Charles Monti le Mercredi 4 Septembre 2019 à 21:34

L'incendie qui a éclaté mercredi vers 15h40 au-dessus du vignoble de Patrimonio n'était toujours pas éteint dans la soirée. Pourtant le bombardier d'eau Dash est intervenu sur le feu et au sol une vingtaine d'hommes des centres de Bastia et de Saint-Florent avec une demi-douzaine d'engins, n'ont pas ménagé leurs efforts pour venir à bout des flammes. En fin de journée un premier bilan faisait état de 6 hectares parcourus, mais le feu n'était toujours pas maîtrisé et des fumeroles étaient encore visibles sur les hauteurs. Ce jeudi les pompiers seront encore sur place pour essayer de maitriser définitivement le foyer.

