Patrimoine : parution du catalogue de la bibliothèque Tommaso-Prelà

« Ce catalogue* est le produit d’un travail d’équipe et la preuve d’une volonté collective, celle de permettre aux Bastiais, aux Corses et à tous ceux qui partagent nos valeurs de découvrir, les œuvres conservées avec soins dans notre bibliothèque » déclare Philippe Peretti, adjoint au maire de Bastia, délégué au patrimoine et au mécénat. « Depuis quelques années déjà, la bibliothèque patrimoniale offre à son public des journées à thèmes, des expositions, des conférences mais ces moments sont éphémères » précise encore Linda Piazza, responsable de la bibliothèque. « Cette publication permettra au lecteur d’avoir une vision globale de cette très belle bibliothèque. C’est une piste de travail, une documentation, pour les amateurs éclairés des fonds patrimoniaux ».





59 contributeurs ont collaboré à ce luxueux catalogue tiré à 400 exemplaires et dont la réalisation a demandé deux ans de travail. La bibliothèque dispose d’un fonds exceptionnel, divers, incontournable pour celui qui veut comprendre le passé de la Corse et au-delà celui de l’Europe entière.

Ce fonds la bibliothèque le doit à des Bastiais érudits qui, après avoir fait des carrières exceptionnelles sur le continent, ont légué à la ville leurs riches bibliothèques.

On citera par exemple Tommaso Prelà, médecin du Pape Pie VII ou encore le docteur Antoine Mattei, le chanoine Letteron, le comte Gian Carlo Gregorj…

----

*En vente à partir du lundi 6 janvier au musée de Bastia au prix de 25€.