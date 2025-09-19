« Patrimoine architectural », thème des Journées Européennes du Patrimoine ce week-end à Bastia et en Corse

« Cette mise en valeur de notre patrimoine peut se faire grâce à la mobilisation de tous les services de la mairie, de diverses associations, de guides et de bénévoles, au total près de 250 personnes, dont 90 % de bénévoles sur ces 3 journées », souligne Philippe Peretti, adjoint au maire, délégué au patrimoine et au mécénat pour présenter cette nouvelle édition des journées européennes du patrimoine. « Nous aurons les grands classiques comme les visites de lieux emblématiques mais aussi quelques nouveautés : visites nocturnes, balade botanique et une belle surprise au cœur du Musée, une fresque géante retraçant l’histoire de la Corse réalisée par Charlotte Raffalli ».
Tout débutera ce vendredi 19 septembre à 18 heures, avec à la bibliothèque patrimoniale Prelà, avec la présentation de l’ouvrage « I quattro libri dell’architettura » d’Andréa Palladio, un ouvrage datant de 1570.
Samedi et dimanche, les animations s’enfileront comme des perles (voir le programme) :
« C’est vrai qu’il est parfois difficile de se renouveler. Nous avons quand même quelques nouveautés » commente Caroline Michel, directrice du service du patrimoine. « Tout le monde devrait y trouver son compte, son bonheur, son plaisir. Il y des animations très sérieuses, d’autres scientifiques, d’autres plus ludiques ».
Grand Organisateur habituel de ces journées à Bastia : Jean-Toussaint Bartoli, du service du patrimoine. « On suit bien sûr le thème européen qui est “Patrimoine architectural” mais on propose aussi des thématiques plus généralistes avec la possibilité pour le public de découvrir des lieux habituellement inaccessibles. Il y aura une part de patrimoine matériel, immatériel, le savoir-faire des artisans, Le public sera vraiment en immersion dans notre patrimoine et même immergé en plongeant à 18 m sous l’eau ».
Ces journées du patrimoine vont bien sûr se conjuguer dans toute la Corse, via la Collectivité de Corse. Le programme en Corse ICI
- Visites guidées bilingues, thématiques de la ville
- Visites libres de monuments
- Visite du musée, des églises, du Palais de justice
- Balades thématiques
- Exploration sous-marine
- Expositions
- Conférences
- Concert lyrique, récital de l’orchestre d’Harmonie Régional de Corse « Corsica Armonia »
- Reconstitution historique « Cambiu di Bastia » en costume d’époque
- Animations, jeux et ateliers d’initiation pour enfants et adultes…
Les Journées Europénnes du Patrimoine à Bastia ont été présentées par les différents intervenants dans les jardins suspendus du musée de la ville.
