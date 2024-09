La Corse, un territoire riche en offre culturelle

Ce week-end, des millions de Français profiteront encore cette année des Journées européennes du patrimoine pour découvrir ou redécouvrir les trésors architecturaux des monuments nichés partout sur le territoire. Afin de marquer cette occasion, l’Insee Corse a décidé de mettre à l’honneur la riche offre culturelle de l’île dans sa dernière publication. Dans ce rapport spécial édité à l’initiative du directeur régional, l’organisme met tout d’abord en exergue qu’avec 381 monuments historiques, la Corse dispose de 110 monuments pour 100 000 habitants, soit 40 de plus que la moyenne nationale, ce qui lui permet de se placer en 3ème position des régions, après la Bourgogne-France-Comté et le Centre-Val de Loire. Parmi ces monuments, on recense aussi bien des ponts, tours génoises et citadelles, que des édifices religieux, des châteaux, hôtels ou encore des maisons. En outre, « de nombreux sites sont classés comme l’escalier du Roy d’Aragon à Bonifacio, ou encore labellisés « architectures contemporaines remarquables » à l’instar des Bains de Baracci à Olmeto », précise l’Insee Corse en notant également que « sept villes ou villages intègrent les sites patrimoniaux remarquables : Ajaccio, Bastia, Bonifacio, Corbara, Forciolo, Lama et Speloncato ».



Dans une seconde partie, l’Insee recense 142 infrastructures culturelles qui « contribuent à animer le territoire ». « Cela représente 41 équipements pour 100 000 habitants, ce qui place la Corse dans la moyenne nationale », souligne Antonin Bretel, le chef du service études et diffusion de l’Insee Corse, en ajoutant que le premier équipement culturel au niveau de la région, comme au niveau national, sont les bibliothèques. 67 d’entre elles sont installées dans l’île, soit 19 bibliothèques pour 100 000 habitants, ce qui place légèrement la Corse en dessous de la moyenne nationale qui s’établit à 24. Petite spécificité propre à l’île, avec 24 sites répartis partout sur le territoire, les lieux d’exposition arrivent en 2ème position des équipements culturels en Corse alors qu’ils ne sont que 4èmes au niveau national. Et puis, la part belle est aussi faite au 7ème art dans l’île. Avec 18 cinémas, soit cinq équipements pour 100 000 habitants, la Corse se classe ainsi au-dessus de la moyenne nationale de trois cinémas pour 100 000 habitants. « Les cinémas corses représentent une trentaine d’écrans et 7000 fauteuils. Six d’entre eux sont des cinémas d’art et essai », observe Antonin Bretel. En revanche, la Corse ne possède que sept lieux de spectacles dont cinq théâtres, ce qui la place en-dessous de la moyenne nationale au niveau des infrastructures dédiées aux spectacles vivants. « Mais c’est sans compter une offre de salons et de festivals qui sont organisés en Corse tout au long de l’année et qui permettent de venir étoffer l’offre culturelle », constate le chef du service études et diffusion de l’Insee Corse.



Enfin, le rapport relève que les deux bassins de vie d’Ajaccio et Bastia concentrent logiquement la moitié des équipements et infrastructures culturels de l’île, alors que la région ajaccienne à elle-seule un tiers de l’offre régionale.